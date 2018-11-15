Земля поглощает собственные океаны

При движении тектонических плит в недра нашей планеты просачивается в три раза больше воды, чем считалось.

Ученые сделали такой вывод, исследовав зону субдукции в Марианской впадине, где тихоокеанская плита стыкуется с филиппинской, сообщает Live Science.

Это открытие важно для понимания глубоководного цикла Земли. Вода под поверхностью может способствовать образованию магмы или размывать разломы, повышая вероятность землетрясений.

Известно, что вода попадает в земную кору либо при образовании новых тектонических плит, либо при изгибах и растрескивании уже существующих. Ученые давно знали об этом процессе, но объемы проникающей вглубь влаги оценить не могли.

Новые данные удалось получить благодаря высокоточным сейсмическим датчикам, расположенным вокруг Марианской впадины. Они фиксировали отзвуки землетрясений, которые передаются по земной коре. Замедление сигналов свидетельствует о наличии наполненных водой трещин и гидратированных минералов.

Такие замедления наблюдались на глубине около 30 км ниже поверхности. Исследователи подсчитали, что зоны субдукции втягивают три миллиарда тераграммов воды каждый миллион лет (тераграмм равен мегатонне, или миллиону тонн).

Этот объем намного превзошел показатели предыдущих расчетов. Ученые полагали, что поглощаемая корой вода возвращается обратно с вулканическими извержениями. Но с таким количеством вулканы явно не справились бы, значит — в глубинном круговороте нашей планеты появилась еще одна загадка.

Ранее сообщалось, что тектонический разлом обнаружили под крупным вулканом Сент-Хеленс в США.