О чем мечтает Роскосмос

Роскосмос тянет «Сферу»

Роскосмос расширяет список амбициозных проектов, несмотря на то, что наполеоновские планы наряду с авариями ракет-носителей стали «визитной карточкой» отечественной ракетно-космической отрасли. На Западе уже запускают тестовые спутники новых космических систем, которые должны обеспечить надёжной связью все отдалённые районы планеты, но в России продолжают критиковать конкурентов и рапортовать о «сформированном облике» аналогов.

В период с 2022 до 2026 год госкорпорация Роскосмос планирует развернуть глобальную многоспутниковую систему «Сфера», сообщил РИА «Новости» источник в российской ракетно-космической отрасли. На данный момент полностью сформирован облик системы и идёт разработка её элементов, бортовой аппаратуры и наземных систем управления.

О начале работы над Федеральной целевой программой по развитию новейшей спутниковой системы «Сфера» глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин объявил в июле 2018 года. Цель — обеспечить комплексные услуги связи, навигации и дистанционного зондирования Земли. Развёрнутая система будет состоять из 640 малых спутников, которые планируется выводить на орбиту с помощью тяжёлых ракет-носителей (РН) «Ангара А-5». Точный бюджет проекта неизвестен. Однако в 2015 году в АО «Российские космические системы» (РКС) были начаты работы по созданию глобальной спутниковой системы «Эфир» (впоследствии этот проект включили в «Сферу» как одну из составных частей), примерная стоимость которой оценивалась в 300 млрд рублей.

Подобные спутниковые системы создаются за рубежом, но находятся на другом этапе развития. Компания Илона Маска SpaceX в феврале 2018 года уже вывела на околоземную орбиту два тестовых аппарата для Starlink с помощью собственной РН Falcon 9. Запуски первых тестовых спутников британской системы OneWeb запланированы на конец 2018 — начало 2019 годов, причём с космодрома Байконур и при помощи отечественных РН «Союз» — соответствующий контракт между Роскосмосом и OneWeb был заключён 2015 году. Интересно, что против сотрудничества разработчиков системы OneWeb в России выступила Федеральная служба безопасности . Как сообщают СМИ, в ведомстве полагают, что британская система несёт угрозу нацбезопасности России и может использоваться в разведывательных целях.

Иван Моисеев: «Сфера» сейчас существует исключительно в виде нереализованных идей и объявленных планов, отмечает News.ru научный руководитель Института космической политики

«Сейчас озвучено предполагаемое количество спутников, есть представление о назначении системы, но ни один спутник, включая тестовый, ещё не создан, и, скорее всего, к работам над ним никто не приступал».

АО «Российские космические системы», указывает Моисеев, никогда самостоятельно не занималось созданием спутников — компания лишь разрабатывала отдельные элементы и приборы для аппаратов.

«Специалисты РКС решили посмотреть на аналогичные западные проекты и заимствовать идею у них. Но на создание спутника на Западе уходит в среднем около семи лет, в России всё может растянуться на неопределённый срок. В том, что планы по развёртыванию «Сферы» будут воплощены в реальность, я сильно сомневаюсь», — добавляет он.

В целом, по мнению Моисеева, речь не идёт о каких-то прорывных технологиях. «Сфера», OneWeb и Starlink — это всего лишь спутниковые системы, обеспечивающие надёжный доступ к связи, в том числе к интернету. При этом они отличаются от уже работающих систем «Гонец» и Iridium большим количеством спутников, обеспечивающим максимальное «покрытие». Что касается претензий контрразведывательного характера, то, как замечает Моисеев, концептуально с таким же успехом можно запретить интернет в стране.