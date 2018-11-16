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В Боливии найдены гробницы цивилизации аймара
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В Боливии найдены гробницы цивилизации аймара 

Российская Газета + ещё 3 1 час назад
В Боливии примерно в 30 километрах от города Ла-Пас команда археологов обнаружила гробницы с сотнями артефактов и человеческими останками, построенные, предположительно, цивилизацией аймара.
Как сообщает Reuters, раскопки санкционировало министерство культуры и туризма Боливии. Они заняли более трех месяцев. В результате были найдены гробницы с подземными погребальными камерами. Некоторые из них оказались общими.
Так, в центре церемониального комплекса были обнаружены две гробницы, в которых находились останки 108 человек. К слову, чтобы добраться до захоронений ученым пришлось преодолеть узкий круглый лаз глубиной три метра и диаметром всего 70 сантиметров.
Две гробницы оказались разграблены. В нетронутых мародерами захоронениях исследователи обнаружили сотни артефактов, в основном металлические изделия, керамическую и деревянную посуду. Некоторые из них характерны для культуры инков.
Однако большинство артефактов, вероятно, были созданы представителями цивилизации аймара — коренного народа, населявшего данный регион. Возраст гробниц датирован XV веком.
Считается, что именно тогда процветающее государство индейцев аймара было завоевано империей инков.
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