В Индонезии обнаружили самые древние рисунки

В Индонезии обнаружили предположительно самые древние рисунки

В горных пещерах на острове Калимантан (Борнео) в Индонезии группа геологов обнаружила наскальные рисунки, которые могут оказаться самыми ранними из найденных доныне предметных изображений. Отчет об исторической находке был опубликован в The Nature.

Путь к рисункам был непростым. Поскольку в этих местах еще не ступала нога человека, геологи были вынуждены пробираться по джунглям в течение нескольких недель.

"Мы прорубали себе путь с помощью мачете", — вспоминает один из первооткрывателей Максим Оберт.

Удача улыбнулась поисковикам: в пещере перед ними предстало изображение "большого красного чудовища", его размер достигал полутора метров. Нарисованное животное очень похоже на современного быка или корову. Экспертиза показала, что этому художеству — не меньше 40 тысяч лет. А трафаретные эскизы кистей рук следует относить и вовсе к временному промежутку от 40 до 52 тысяч лет до нашей эры.

Ученые надеются, что эти находки помогут ответить на один из самых неоднозначных вопросов истории искусства: где зародилась живопись. До сих пор самыми старыми рисунками считались изображения в пещере Эль-Кастильо в испанской Кантабрии. Их возраст составляет около 40 тысяч лет. К настоящему времени описаны полторы сотни изображений животных — лошади, бизона, зубра, оленя, мамонта, лани. Особенно любопытны отпечатки человеческих ладоней, их сделали с помощью распыления охры. Один из таких отпечатков был оставлен 40 800 лет назад и признавался самым древним пещерным рисунком в мире. Но "красный бык" из Индонезии может отобрать этот титул у наскальных зверей Кантабрии. Нельзя не вспомнить и о "русском верблюде", открытом в Каповой пещере в Башкирии в прошлом году. Экспертиза показала, что рисунок был нанесен не ранее чем 37 тысяч, но и не позднее, чем 15 тысяч лет назад.