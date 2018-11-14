Яд помог классифицировать скорпионов

Ученые построили новую родословную скорпионов, анализируя трехмерную структуру молекул в их ядах. Ранее систематизировать этих животных было довольно сложно из-за того, что все они слишком похожи друг на друга. Результаты опубликованы в журнале PeerJ.

В мире существует около 2400 видов скорпионов, но их родословная не очень хорошо изучена. С одной стороны это связано с тем, что исследователей интересовала лишь небольшая часть опасных для человека скорпионов, а с другой — с тем, что эти членистоногие очень похожи друг на друга, поэтому класифицировать их по внешнему виду было сложно.

В новой работе ученые совместили данные о форме и строении тела этих паукообразных с информацией о молекулах их ядов. На основе данных о геноме 55 видов биологи смогли предсказать строение 41 различного яда и построить родословную вплоть до общего предка всех скорпионов. Авторы работы выделили две основные крупные группы, которые отличаются характерной формой молекул и соответствующими функциональными целями в телах жертв. Ученые отмечают, что это первая работа, в которой для того, чтобы определить эволюционное родство организмов, используется форма молекул, причем в том же смысле, что и особенности анатомии. Результаты во многом соответствовали предыдущим данным о двух группах одного из соавторов исследования — Прашанта Шармы из Висконсинского университета в Мэдисоне (США).

«Чтобы подтвердить, что созданное ранее генеалогическое дерево было верным, нам не хватало данных о какой-нибудь морфологии, — комментирует Шарма. — Но скорпионы в основном выглядят одинаково. Мы применили методы работы с анатомическими данными, но использовали их на молекулярном уровне».

Авторы приходят к выводу, что яды скорпионов удивительно мало изменились за последние 300 миллионов лет. Это говорит о том, что эффективность этих веществ не изменилась и, следовательно, о механизмы работы молекулярных целей в телах жертв постоянны. Также ученые отмечают, что схожую методику можно применить и для того, чтобы определить, насколько опасен яд конкретного вида скорпиона для человека.