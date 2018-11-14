На Луну запустят рой «роботов-геологов»

Космический стартап из США запустит на Луну рой «роботов-геологов»

Американская компания Lunar Outpost заявила о том, что она планирует отправить на Луну сразу несколько миниатюрных луноходов, которые будут искать и помечать запасы полезных ископаемых, сообщает пресс-служба корпорации.

"В прошлом, луноходы и марсоходы были дорогими и, по сути, уникальными установками, каждую из которых обслуживал огромный штат из инженеров и ученых. Мы планируем отправить на Луну целый "рой" роверов-геологразведчиков, работой которых сможет управлять всего один оператор при помощи продвинутой системы искусственного интеллекта", — пояснил Эндрю Гемер (Andrew Gemer), главный инженер Lunar Outpost.

Амбициозный космический стартап Lunar Outpost был создан в январе 2017 года группой бывших инженеров НАСА и командой аспирантов из университета Колорадо в Боулдере, одного из главных партнеров аэрокосмического агентства США в разработке и осуществлении межпланетных миссий.

В отличие от двух других похожих стартапов, Planetary Resources и Deep Space Industries, Гемер и его единомышленники предлагают землянам сфокусировать свои усилия на добыче полезных ископаемых не на астероидах, чья транспортировка к Земле оказалась довольно проблематичным предприятием, а на ближайшем к нам небесном теле — на Луне.

Как предполагают ученые, сегодня на спутнице нашей планеты скрываются большие запасы воды, гелия, и многих других ценных ресурсов, критически важных для создания полностью автономных поселений за пределами Земли.

Создание технологий, позволяющих эксплуатировать подобные полезные ископаемые, стало главной целью проекта Lunar Outpost. Сегодня его участники представили первый инструмент, необходимый для достижения этой цели — миниатюрный "робот-геолог" Prospector.

Каждая такая машина, десятки которых Lunar Outpost планирует отправить на Луну в следующем десятилетии, весит всего 10 килограмм. Половина этой массы приходится на научные инструменты — бур, масс-спектрометр, набор лазерных и радиоволновых радаров, необходимых для навигации, поиска месторождений и оценки их размеров, а также набор инфракрасных и обычных камер сверхвысокого разрешения.

Еще пять килограмм Lunar Outpost планирует заполнить инструментами и датчиками, которые создадут партнеры стартапа в ближайшие месяцы и годы. Это уменьшит затраты на разработку миссии и ускорит ее отправку на Луну.

Пока Гемер и его команда не готовы назвать точные сроки запуска первого Prospector на Луну, однако они ожидают, что ситуация прояснится в середине следующего года.