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«Роскосмос» планирует улучшить «Протон»
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«Роскосмос» планирует улучшить «Протон» 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
"Роскосмос" планирует улучшить характеристики тяжелых ракет "Протон-М" благодаря охлаждению топлива, говорится в документации, размещенной на сайте госзакупок.
Согласно документу, подписанному в декабре 2017 года, но только сегодня опубликованному на сайте госзакупок, работы должны быть завершены к 10 декабря 2018 года.
Документом поручается обеспечить "термостатирование компонентов ракетного топлива на стартовом комплексе 8П882К-4Ф (пусковая установка №39) до температуры ниже плюс трех градусов Цельсия, что обеспечит возможность улучшения энерго-массовых характеристик ракет-носителей типа "Протон".
Ракеты "Протон" используют в качестве горючего гептил (температура кипения 0 градусов), а окислителя — тетраксид азота (температура кипения плюс 21 градус).
Ранее Центр Хруничева сообщал, что в 2019 году планирует проведение до 10 пусков ракет "Протон". Сообщалось, что эксплуатацию "Протонов" прекратят в 2025 году, а производство ракет остановят в 2020-2021 годах. В настоящее время подписаны контракты на 17 пусков ракеты, еще три контракта находятся в стадии согласования.
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