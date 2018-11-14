«Роскосмос» планирует улучшить «Протон»

"Роскосмос" планирует улучшить характеристики тяжелых ракет "Протон-М" благодаря охлаждению топлива, говорится в документации, размещенной на сайте госзакупок.

Согласно документу, подписанному в декабре 2017 года, но только сегодня опубликованному на сайте госзакупок, работы должны быть завершены к 10 декабря 2018 года.

Документом поручается обеспечить "термостатирование компонентов ракетного топлива на стартовом комплексе 8П882К-4Ф (пусковая установка №39) до температуры ниже плюс трех градусов Цельсия, что обеспечит возможность улучшения энерго-массовых характеристик ракет-носителей типа "Протон".

Ракеты "Протон" используют в качестве горючего гептил (температура кипения 0 градусов), а окислителя — тетраксид азота (температура кипения плюс 21 градус).