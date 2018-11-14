В Китае найдена вторая терракотовая армия

В провинции Шаньдун на востоке страны найден подземный комплекс, вероятно бывший частью древней гробницы. В нем археологи обнаружили большое количество терракотовых фигурок, изображающих пеших и конных воинов, колесницы и сторожевые башни.

Первая и довольно широко известная терракотовая армия была изготовлена для сопровождения в загробный мир императора Цинь Шихуанди, объединившего Китай к 221 году до н.э. и правившего после этого одиннадцать лет. Войско состоит из восьми тысяч воинов, фигуры которых выполнены в человеческий рост, а лица, вероятно, скопированы с реальных людей. Во всяком случае, они разные. По свидетельствам источников той эпохи, гробницу императора строили не считаясь с затратами — на строительстве было занято до 700 тыс. человек.

Как пишет портал LiveScience, теперешняя находка значительно скромнее — фигурки солдат имеют рост всего около 20-30 сантиметров. Башни, разумеется, повыше, но и они — всего лишь модели, высотой около полутора метров.

Найденный комплекс датируется примерно сотым годом до нашей эры. Для кого предназначалось войско сейчас неясно, можно только полагать что это был кто-то из представителей высшей тогдашней знати.

Историки полагают, что это, скорее всего, был принц Лю Хун — сын императора У-ди, правившего страной в 141-87 гг до н.э. У-ди отдал сыну в управление бывшее царство Ци, столицей которого был город Линцзы, возле руин которого и была сделана теперешняя находка. Таким образом Лю Хун был фактически чем-то средним между наместником и самовластным государем и мог позволить себе причуды, вроде сооружения продвинутой гробницы.

К сожаления само захоронение, если оно было, до наших дней не сохранилось, или, во всяком случае, его следы пока не найдены. Со слов местных жителей известно, что рядом с местом находки раньше был курган примерно четырехметровой высоты, но он был уничтожен в 1970-х годах при строительстве железной дороги.