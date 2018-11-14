Новая космическая гонка: Трамп против Китая и России (American Thinker, США)

American Thinker (США) . В статье однозначно говорится о планах США по милитаризации космоса. Основанием для новой космической стратегии Вашингтона стала пресловутая российская и китайская угроза. Якобы эти две страны стремятся достичь стратегического превосходства в космосе над США. Чтобы избежать «подобного катастрофического сценария», США должны поддерживать такое отношение к космосу, чтобы потенциальные противники понимали риски попыток вывести из строя американские системы, пишет автор

При президенте Дональде Трампе национальная политика США в сфере космических технологий переживает ренессанс. Ошибались те, у кого сокращение бюджета вызвало сомнения в жизнеспособности проекта «Система космических запусков» (СКЗ), разрабатываемой сверхтяжелой ракеты-носителя — глубокой модернизации «Сатурнов-5», на которых американцы летали на Луну.

Результатом возобновления внимания на высшем уровне к возможностям США в освоении космоса стало то, что в Стратегии национальной безопасности США за 2017 год лидерство в космосе названо ключевым компонентом соперничества великих держав, которое в свою очередь определено в документе как главная стратегическая угроза.

В документе поставлена задача сохранения лидирующей позиции США на фоне конкурентов — России Китая , и сформулированы три основные цели: «развивать космос как приоритетную область», «развивать торговлю в сфере космических технологий» и «поддерживать лидирующую позицию в исследовании космоса».

Администрация Трампа по сравнению с предшественниками использует более яркий и конфронтационный язык, когда речь заходит о космосе. И Россия, и Китай, пусть и по-разному, заявляют о своей готовности к космической гонке. Особенно это касается соперничества на низкой околоземной орбите. Эти две страны сохраняют высокие амбиции и в сфере освоения дальнего космоса.

И в то время как получающие хвалебные отзывы частные американские компании, такие как «СпейсИкс» ( SpaceX ) и «Блу Ориджин» (Blue Origin), продолжают привлекать внимание СМИ и достигают новых успехов, неправильно считать, что американская промышленность сможет самостоятельно справиться с непростой задачей обеспечения первенства США в космосе. В столкновении с зарубежными конкурентами на низкой околоземной орбите и в освоении дальнего космоса проект «Система космических запусков» должен развиваться далее и сохраняться наряду с технологическими платформами, продвигаемыми американскими частными предприятиями.

Многочисленные угрозы

Несмотря на то, что российское космическое агентство Роскосмос страдает от конкурента «СпейсИкс» (компания стоимостью в 5,5 миллиарда долларов) — что признает и сам руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин — меняющаяся в последнее время политика России в космической сфере позволяет предположить, что агентство прилагает усилия, чтобы предотвратить дальнейшую утрату собственной значимости.

Можно было бы утверждать, что одной из самых загадочных потерь при аннексии Крыма Россией в марте 2014 года стала утрата хороших отношений с космической индустрией Запада. В 2013 году Россия отвечала за половину рынка космических запусков и имела глубокие связи с западными космическими агентствами. Сегодня Россия контролирует всего лишь 10% рынка запусков, а оценивавшиеся ранее как неувядающие отношения между НАСА и Роскосмосом портятся из-за планов неизбежной ликвидации Международной космической станции к 2025 году и перспективы сотрудничества с Китайским космическим агентством.

В то время как в антироссийских санкциях США были сделаны исключения для сотрудничества в сфере космоса и импорта ключевых российских ракетных двигателей, таких как РД-180, который используется в американских ракетах «Атлаc-5», взаимные нападки сторон начинают угрожать торговым отношениям.

Поскольку торговля ракетными двигателями в значительной степени постепенно сходит на нет, у россиян будет меньше оснований для сотрудничества с Соединенными Штатами в космической сфере. Уже известно, что Россия разрабатывает две противоспутниковые системы и получила предупреждение от Государственного департамента США после запуска якобы безобидного управляемого спутника-инспектора: такого рода спутник, как полагают в разведывательном сообществе США, может быть использован для отключения спутниковой инфраструктуры США в случае конфликта.

Совсем недавно, вскоре после успешного испытания принадлежащей компании «СпейсИкс» ракетоносителя «Фэлкон Хэви» (Falcon Heavy), президент Путин подписал распоряжение о создании российской тяжелой ракеты к 2028 году, которая должна обладать возможностями, приближающимися к возможностям «Системы космических запусков», но не превосходящих их. Пусть и зарождающееся, это российское стратегическое направление в сочетании с разрабатываемой ракетой, получившей название «Супертяж» или «по-настоящему большой ракеты», указывает, что российская космическая программа будет пытаться противостоять американским спутникам на низкой околоземной орбите и конкурировать с США в дальнем космосе в отсутствие более радужного сотрудничества, наблюдавшегося в последние десятилетия.

С другой стороны, Китай быстро развивается, чтобы превзойти Россию и стать большей угрозой для США и их интересов в космосе. Если не считать получивших осуждение международным сообществом испытаний в 2007 году, когда Китай успешно сбил один из своих метеоспутников на низкой околоземной орбите с помощью ракеты, государство также работает над мощными мерами противодействия спутникам американской системы безопасности. В отличие от России, которая уходит с рынка запусков, Китай начнет оказывать серьезное воздействие на американские компании после старта «Чанчжэн-8» в конце 2018 года. По словам руководителя разработки ракет в Китайской академии технологий ракет-носителей, новая платформа заполнит ключевой пробел в перспективах коммерческих запусков Китая, и ее можно будет использовать для запуска легких и средних спутников.

Вызов Китая космическому лидерству США не ограничивается значительной долей индустрии запусков и расширением способностей уничтожения или временного вывода из строя американских спутников. Китайское национальное космическое агентство активно разрабатывает амбициозный проект по строительству космической станции к 2020 году с помощью международных партнеров и держат в уме полет на Луну, планируя его осуществить лет через десять. Китай строит собственную систему, которая будет конкурировать с СКЗ, известную под названием «Чанчжэн-9», чтобы развить свой потенциал запусков к 2030 году.

Лорен Томпсон (Loren Thompson) из специализирующегося на вопросах обороны Института Лексингтон приводит интересный довод, что цель создания ракеты простирается далеко за пределы освоения дальнего космоса. Ссылаясь на то, что китайские спутниковые технологии не столь развиты и компактны, как американские модели, то больший диаметр «Чанчжэн-9» и увеличение нагрузки позволят системе поднимать большие и более продвинутые китайские спутники на геосинхронную орбиту. Там группировке новых и более мощных китайских спутников будет проще следить за такими труднодоступными мишенями, как американские авианосцы в Тихом океане. В отличие от НАСА, Китайское национальное космическое управление не является гражданским агентством, а находится в непосредственном подчинении Китайской народно-освободительной армии, что предполагает более тесное сотрудничество со стратегическими разработками подобного рода.

Реакция США

Учитывая все больший вызов, который бросают лидерству США в космосе Россия и Китай, Америке придется поставить на вооружение разнообразные системы запусков с большим потенциалом для сохранения созвездий спутников на низкой околоземной орбите и подготовки к освоению дальнего космоса. Сохранение и эксплуатация программы СЗК не станет помехой развитию альтернатив в частном секторе для запуска спутников на низкую околоземную орбиту, это только расширит спектр возможностей. Как было сказано выше, больший потенциал для перевозки ракеты типа СКЗ дает военным стратегам больше пространства для работы с разработкой новых приспособлений и спутников. Дополнительно это позволит Соединенным Штатам эффективно соревноваться с Китаем и Россией в грядущей гонке за открытие лунной базы, а потом за миссию на Марс.

Как вполне подробно рассказывает здесь бывший астронавт, летавший на «Аполлоне», Джек Шмитт (Jack Schmitt), увеличение грузового потенциала и способности доставлять в космос более крупное оборудование при меньшем количестве запусков дает СКЗ преимущество в конкуренции с частными платформами. Это преимущество далее будет увеличиваться, особенно, в том что касается освоения дальнего космоса. Отмечается, что корабль «Орион» уже спроектирован и разработан и оценивается как предназначенный для доставки людей в космос, чем не могут похвастаться потенциальные соперники из частного сектора.

Наконец, и, к сожалению, в том случае если спутники американской системы национальной безопасности станут мишенью для иностранной державы, существует не так много мер противодействия для предотвращения их уничтожения, отметил генерал Джон Хайтен (John Hyten) из Стратегического командования. Однако, в конечном счете, интересы США будут подкреплены высокоразвитым потенциалом запуска благодаря множеству уже существующих и появляющихся частных внутренних вариантов для запуска.

Принадлежащий «СпейсИкс» «Фэлкон Хэви» уже получил секретный контракт с ВВС на доставку грузов в космос. В случае затяжного конфликта США смогут ответить на удары по своим спутникам, выведя из строя спутники агрессора, или реагируя на месте исходя из положений СНБ 2017. Что еще более важно, США в настоящее время оснащены лучше, чем Китай и Россия, для перезапуска и восстановления спутников, что возвращает решающее преимущество нашим возможностям в сфере национальной безопасности.

Чтобы избежать подобного катастрофического сценария, США должны поддерживать решительное и однозначное отношение к космосу, чтобы потенциальные противники понимали риски попыток вывести из строя американские системы. С помощью своеобразной политики мира, достигаемой при помощи силы, установленной на низкой околоземной орбите, США могут перейти к более мощным системам запуска, таким как СКЗ, чтобы совершить решающий отрыв и опередить русских и китайцев в гонке за Луну, а затем за Марс.