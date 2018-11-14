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Обнаружен новый облик Иисуса Христа
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Обнаружен новый облик Иисуса Христа 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Dror Maayan / Cambridge.org
Израильские ученые обнаружили плохо сохранившийся портрет Иисуса Христа, который сильно отличается от традиционного христианского изображения. Он находится на сохранившейся стене апсиды полуразрушенной церкви, расположенной в древнем городе Шивта. Статья о находке опубликована в журнале Antiquity.
Реликтовый рисунок изображает лицо молодого человека без бороды, с короткими кудрявыми волосами, большими глазами и длинным носом. Портрет был частью большой сцены, поскольку рядом с ним было нарисовано другое лицо, окруженное нимбом. Изображение было нанесено над крестообразной купелью, и, поскольку такое расположение характерно для сцен крещения Христа, археологи пришли к выводу, что рисунок является его портретом.
Версию подтверждает то, что сцены крещения часто встречаются в раннехристианском и византийском искусстве. Художники того времени традиционно рисовали фигуру Иоанна Крестителя намного более крупной, чем Иисус.
По словам исследователей, подобная иконография Иисуса Христа была широко распространена в Египте и Леванте (территория, куда входит Сирия и Палестина), однако она исчезла из искусства Поздней Византии. Известно, что в начале VI века нашей эры религиозные авторы вели полемику относительно внешнего вида Иисуса. Портрет на стене церкви относится, скорее всего, к тому же периоду.
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