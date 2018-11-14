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«Союз-ФГ» установили на стартовый стол на Байконуре
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Ракету «Союз-ФГ» установили на стартовый стол на Байконуре 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ракету "Союз-ФГ" с грузовым кораблем "Прогресс МС-10", запуск которого намечен на 16 ноября, вывезли из монтажно-испытательного корпуса на космодроме Байконур и установили на стартовый стол площадки №1 ("Гагаринский старт"), сообщает в среду Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" (производитель корабля).
"Сегодня, 14 ноября, ракета-носитель "Союз-ФГ" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-10" вывезена из монтажно-испытательного корпуса и установлена в стартовом сооружении площадки № 1 космодрома Байконур. Начались работы по программе первого стартового дня", — говорится в сообщении РКК.
Запуск "Союза-ФГ", намеченный на 16 ноября, станет первым стартом к Международной космической станции после аварии 11 октября. Тогда аналогичная ракета не вывела на орбиту корабль "Союз МС-10" с российским космонавтом Алексеем Овчининым и американским астронавтом Ником Хейгом. Экипаж благополучно вернулся на Землю.
Позднее стало известно, что из-за погнутого при сборке штока датчика отделения одного из четырех боковых блоков ракеты не открылось сопло увода. Блок не отошел от второй ступени, ударил по ней и вскрыл бак окислителя.
Ранее глава аварийной комиссии Олег Скоробогатов сообщал, что "Союз-ФГ" на Байконуре, а также еще одну такую ракету на космодроме Куру во Французской Гвиане разберут и перепроверят. Источник РИА Новости сообщал, что штоки датчиков всех четырех боковых блоков "Союза", на котором планируется запустить "Прогресс", заменят, даже несмотря на отсутствие внешних повреждений.
"Прогресса МС-10" доставит на МКС около 2,5 тонны различных грузов, в том числе сухие грузы, топливо в баках, воду и сжатые газы.
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