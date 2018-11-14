Китай призвал к рациональному освоению космоса

Китай выступил за рациональное освоение космического пространства

Китай выступает за рациональное развитие и освоение ресурсов космического пространства, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме к 10-му юбилейному форуму Азиатско-Тихоокеанской организации по космическому сотрудничеству (APSCO).

"Китай последовательно выступает за рациональное развитие и освоение ресурсов космического пространства, защиту окружающей среды космического пространства, продвижение космического дела на благо всего человечества", — заявил Си Цзиньпин в своём послании, которое зачитал министр промышленности и информатизации КНР Мяо Вэй.

APSCO — некоммерческая межправительственная организация, которая была создана 16 декабря 2008 года. Организация объединяет Китай, Бангладеш, Иран, Монголию, Пакистан, Перу, Таиланд и Турцию.

Главной задачей организации является укрепление регионального сотрудничества в сфере космических науки и технологий. Страны APSCO ведут совместные научно-исследовательские проекты, взаимодействуют по линии подготовки экспертов в сфере освоения космоса.