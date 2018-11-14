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Китай призвал к рациональному освоению космоса
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Китай выступил за рациональное освоение космического пространства 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Китай выступает за рациональное развитие и освоение ресурсов космического пространства, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме к 10-му юбилейному форуму Азиатско-Тихоокеанской организации по космическому сотрудничеству (APSCO).
"Китай последовательно выступает за рациональное развитие и освоение ресурсов космического пространства, защиту окружающей среды космического пространства, продвижение космического дела на благо всего человечества", — заявил Си Цзиньпин в своём послании, которое зачитал министр промышленности и информатизации КНР Мяо Вэй.
APSCO — некоммерческая межправительственная организация, которая была создана 16 декабря 2008 года. Организация объединяет Китай, Бангладеш, Иран, Монголию, Пакистан, Перу, Таиланд и Турцию.
Главной задачей организации является укрепление регионального сотрудничества в сфере космических науки и технологий. Страны APSCO ведут совместные научно-исследовательские проекты, взаимодействуют по линии подготовки экспертов в сфере освоения космоса.
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