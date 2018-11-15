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«Фабрику сверхтяжелых элементов» запустят в Дубне
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«Фабрику сверхтяжелых элементов» планируют запустить в Дубне 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Работники расположенного в Дубне Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) планируют в ближайшее время запустить уникальную по мировым меркам научную установку — так называемую "Фабрику сверхтяжелых элементов", сообщает телеканал "360".
"Совсем скоро, буквально вот-вот — в конце ноября-в начале декабря", — цитирует агентство слова ученого, научного руководителя Лаборатории ядерных реакций имени Флерова ОИЯИ академика Юрия Оганесяна.
"Фабрика" представит собой большой комплекс современного научного оборудования, центральной частью которого будет являться ускоритель заряженных частиц — циклотрон DC-280. Ранее Оганесян рассказал, что благодаря этой новой технике эффективность экспериментов по синтезу сверхтяжелых элементов повысится в сто раз.
В настоящее время в крупнейших ядерно-физических центрах мира фактически начаты работы по синтезу 119-го, 120-го и 121-го элементов, которые уже окрестили "большой гонкой". В ОИЯИ намерены получить новые элементы первыми благодаря "Фабрике".
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