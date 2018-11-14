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Эталон килограмма заменят
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Эталон килограмма заменят 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Ученые заменят эталон килограмма, хранящийся в Международном бюро мер и весов во Франции с 1889 года. Об этом сообщает Associated Press.
На сегодняшний день килограмм определяется как масса цилиндра, сделанного из платино-иридиевого сплава, который находится в вакуумном сосуде, пишет издание «Популярная механика». Основой для нового эталона может стать прибор, который называется баланс Киббла.
Он представляет собой «весы», которые уравновешиваются с помощью электромагнитных полей, и позволяющий точнее определить эталонные значения, пишет издание «Популярная механика».
Отмечается, что плюсом такого перехода станет усиление безопасности, так как даже если эталон будет уничтожен, возможность измерения точности все равно останется. Также это позволит человечеству отказаться от грубых измерений и приблизиться к тому, как на самом деле работает Вселенная.
Обновление килограмма произойдет в рамках 26-й Генеральной конференции по мерам и весам. 60 участников конференции должны будут проголосовать за изменение метрической системы.
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