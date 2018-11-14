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В Китае нашли новую терракотовую армию
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В Китае нашли новую терракотовую армию 

Lenta.ru + ещё 2 54 минуты назад
Фото: ТАСС
Китайские археологи обнаружили миниатюрную версию терракотовой армии, возраст которой достигает 2100 лет. Найденные артефакты включают в себя фигурки пехотинцев, кавалерии, колесниц и сторожевых башен. Об этом сообщает издание Live Science.
В южной части захоронения специалисты раскопали конницу и колесницы, а также башни высотой 140 сантиметров. В центре были найдены 300 пехотинцев, выстроенных квадратом, а в северной части ямы — модель павильона с фигурками музыкантов. По словам археологов, артефакты указывают на то, что рядом с ними находится место погребение знатного человека, например, монарха, приближенного к нему чиновника или принца.
Ученые считают, что «армия» была изготовлена для Лю Хуна, сына китайского императора У-ди, который правил в 141-87 годах до нашей эры. Хун жил в городе Линьцзы, столице царства Ци, и умер в 110 году до нашей эры, не оставив наследников. Однако сама гробница Лю Хуна могла быть уничтожена при строительстве железной дороги в 60-70-х годах XX века.
Терракотовая армия — это захоронение более восьми тысяч полноразмерных терракотовых статуй китайских воинов и их лошадей у мавзолея императора Цинь Шихуанди в Сиане. Захоронение обнаружили в марте 1974 года во время бурения артезианской скважины. В 1987 году ЮНЕСКО включило терракотовую армию в список всемирного наследия как часть комплекса гробницы первого императора династии Цинь.
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