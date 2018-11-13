Xiaomi выпустила умный унитаз

Компания Xiaomi представила третье поколения умных туалетных сидений Smart Toilet Cover AI Version с поддержкой искусственного интеллекта, понимающего голосовые команды.

Сиденье может связываться с умным браслетом Mi Band, через который с помощью голосовых команд можно настроить, к примеру, температуру воды и продолжительность подачи. Кроме того, встроенный датчик определяет, что владелец не покидает туалет в течение 30 минут, и подает звуковой сигнал (время можно настроить по желанию).

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Также в Xiaomi Smart Toilet Cover AI Version есть функция подогрева сиденья с поддержкой трех заданных температурных режимов, имеется встроенный освежитель воздуха и ультрафиолетовые лампы для уничтожения вредоносных бактерий. При желании управлять всеми возможностями можно с помощью обычного кнопочного пульта.

Цена новинки на китайском рынке составляет 1299 юаней, или около 12700 рублей.