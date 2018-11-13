Ещё
Xiaomi выпустила умный унитаз
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Xiaomi выпустила умный унитаз 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Twitter
Компания Xiaomi представила третье поколения умных туалетных сидений Smart Toilet Cover AI Version с поддержкой искусственного интеллекта, понимающего голосовые команды.
Сиденье может связываться с умным браслетом Mi Band, через который с помощью голосовых команд можно настроить, к примеру, температуру воды и продолжительность подачи. Кроме того, встроенный датчик определяет, что владелец не покидает туалет в течение 30 минут, и подает звуковой сигнал (время можно настроить по желанию).
Samsung выпустил новый смартфон, который вас удивит
Создан способ ускорить интернет в смартфоне
Также в Xiaomi Smart Toilet Cover AI Version есть функция подогрева сиденья с поддержкой трех заданных температурных режимов, имеется встроенный освежитель воздуха и ультрафиолетовые лампы для уничтожения вредоносных бактерий. При желании управлять всеми возможностями можно с помощью обычного кнопочного пульта.
Цена новинки на китайском рынке составляет 1299 юаней, или около 12700 рублей.
Российская Газета: последние новости
Анализ ДНК раскрыл тайну загадочного вымершего существа Астрономы записали звуки на Марсе Египетский папирус оказался точным описанием таинственной звезды
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Роскосмос показал ядерный корабль178
Дело об избиении тюремщицы получило продолжение124
Весь доход от дорогой нефти ушел из России418
Сына премьера Чехии прятали в Крыму6
Приставы разыскивают Земфиру15
Видео
00:46
Пока вы спали: Продажа бензина в РФ стала выгоднее экспорта
Общество
01:19
Умер Стэн Ли
В мире
00:58
Пассажиры электричек не могут попасть в Москву
Новости Москвы
00:45
Столкнувшийся с танкером фрегат погрузился под воду
Армия
01:52
Дело об избиении тюремщицы получило продолжение
Происшествия
00:38
Роскосмос показал ядерный корабль
Наука и техника
00:39
Приставы разыскивают Земфиру
Шоу-бизнес
02:10
Астрономы записали звуки на Марсе
Наука и техника
01:09
Администрация Симферополя ушла в отставку
Политика
02:34
Обзор зарубежных СМИ: Секс-скандал с экс-премьером Шотландии
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение