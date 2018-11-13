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NASA показало «закрученные» облака на Юпитере
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NASA показало «закрученные» облака на Юпитере 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: NASA
NASA опубликовало фотографию "закрученных" облаков сложной формы в Северном умеренном поясе Юпитера.
Кадр был сделан с помощью космического корабля Juno, который находился в 7000 километров от верхних слоев облаков.
Отмечается, что на снимке можно увидеть несколько ярких "всплывающих" образований, а также антициклоническую бурю — так называемый "Белый овал".
Juno был запущен в августе 2011 года для исследования Юпитера и вышел на его орбиту в июле 2016-го. В задачи миссии входит изучение гравитационного и магнитного полей планеты, а также проверка гипотезы о наличии у Юпитера твердого ядра.
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