NASA показало «закрученные» облака на Юпитере

NASA опубликовало фотографию "закрученных" облаков сложной формы в Северном умеренном поясе Юпитера.

Кадр был сделан с помощью космического корабля Juno, который находился в 7000 километров от верхних слоев облаков.

Отмечается, что на снимке можно увидеть несколько ярких "всплывающих" образований, а также антициклоническую бурю — так называемый "Белый овал".

Juno был запущен в августе 2011 года для исследования Юпитера и вышел на его орбиту в июле 2016-го. В задачи миссии входит изучение гравитационного и магнитного полей планеты, а также проверка гипотезы о наличии у Юпитера твердого ядра.