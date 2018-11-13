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На папирусе нашли описание таинственной звезды
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Египетский папирус оказался точным описанием таинственной звезды 

Российская Газета 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Международная команда ученых установила, что египетский папирус, известный как Каирский календарь, может оказаться самым старым письменным свидетельством наблюдений за переменной яркостью звезды Алголь.
Исследование опубликовано в журнале Open Astronomy, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Речь идет о древнем папирусе, который много лет считался календарем счастливых и неудачливых дней. Он датируется 1244-1763 гг. до н.э. Календарь дает прогнозы на каждый день египетского года.
Однако еще в 2012 году астрономы из Университета Хельсинки (Финляндия) обратили внимание на то, что в календаре также содержится информация об астрономических наблюдениях. В частности, описывается поведение необычной тройной системы Алголь.
Наблюдаемая с Земли звезда является мерцающей: с течением времени становится то ярче, то тусклее. Европейские астрономы заметили это в 1667 году. Лишь в 1881 году была открыта вторая звезда этой системы, а сведения о третьей появились сравнительно недавно.
Новое исследование показало, что древние египтяне точно описали феномен Алголя за 3000 лет до официального открытия этой звезды. Они использовали мифы о богах Горе и Сете. В исследовании представлены десять аргументов, которые доказывают, что неизвестные авторы записывали точные данные об Алголе в Каирский календарь.
"Открытие переменной яркости Алголя должно было быть датировано на тысячи лет раньше, чем считалось до сих пор, — говорит соавтор исследования Себастьян Порседду из Университета Хельсинки. — Эта звезда была частью древней египетской мифологии как форма почитания бога Гора".
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