Ученые создадут для моряков «незамерзающую кровь»

Северный флот ВМФ России снабдят «незамерзающей кровью»

До конца 2020 года в стране разработают технологии, позволяющие проводить различные трансфузии в районах с арктическим климатом. Биоматериалы будут выдерживать сильные морозы, а специальные устройства позволят хранить, перевозить и оперативно их подготавливать к переливанию в полевых условиях. По данным издания, российские специалисты уже приступили у научно-исследовательским работам в этом направлении.

По словам главы управления организации службы крови Федерального медико-биологического агентства России Ольги Эйхлер, одной из главных задач, которую предстоит решить разработчикам арктических кровозаменителей, — технологии разморозки жидкости при низких температурах.

По ее словам, многие компоненты становятся непригодными для переливания после воздействия низких температур. Например, эритроциты обычно хранятся при температуре +2,6 градуса. Однако если их заморозить, а потом резко разморозить, у клеток лопнут мембраны, поэтому необходимы специальные контейнеры для хранения и подготовки компонентов. По данным газеты, российские специалисты и вовсе могут создать заменитель, так как аналогичные работы велись еще в советское время.