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Ученые создадут для моряков «незамерзающую кровь»
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Северный флот ВМФ России снабдят «незамерзающей кровью» 

Парламентская газета + ещё 2 1 час назад
Фото: PIXABAY.COM
Медицинскую службу Северного флота Военно-морского флота РФ снабдят незамерзающими физиологическими растворами и заменителями крови, сообщает во вторник газета «Известия» со ссылкой Министерство обороны России.
До конца 2020 года в стране разработают технологии, позволяющие проводить различные трансфузии в районах с арктическим климатом. Биоматериалы будут выдерживать сильные морозы, а специальные устройства позволят хранить, перевозить и оперативно их подготавливать к переливанию в полевых условиях. По данным издания, российские специалисты уже приступили у научно-исследовательским работам в этом направлении.
По словам главы управления организации службы крови Федерального медико-биологического агентства России Ольги Эйхлер, одной из главных задач, которую предстоит решить разработчикам арктических кровозаменителей, — технологии разморозки жидкости при низких температурах.
По ее словам, многие компоненты становятся непригодными для переливания после воздействия низких температур. Например, эритроциты обычно хранятся при температуре +2,6 градуса. Однако если их заморозить, а потом резко разморозить, у клеток лопнут мембраны, поэтому необходимы специальные контейнеры для хранения и подготовки компонентов. По данным газеты, российские специалисты и вовсе могут создать заменитель, так как аналогичные работы велись еще в советское время.
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