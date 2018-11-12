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Мумии скарабеев взорвали научный мир
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В Египте впервые нашли мумии жуков-скарабеев 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Первая в истории находка мумий жуков-скарабеев сделана при раскопках в древнеегипетском погребальном комплексе в 30 км от Каира. Археологи считают свое открытие уникальным, поскольку ранее такие мумии им не попадались. На фоне скарабеев меркнет коллекция обнаруженных там же мумий кошек, а также несколько мумий крокодилов и змей.
Десятки кошачьих мумий, а также первые в мире мумии жуков-скарабеев обнаружены в древней гробнице в Египте, сообщило Министерство по делам древностей на своей странице в Facebook. Находка сделана при раскопках на каменистом краю архитектурного комплекса пирамиды Усеркафа в некрополе Саккары в 30 км к югу от Каира. Этот фараон являлся основателем V династии и правил примерно в 2494-2487 годах до нашей эры. Однако найденные артефакты, по оценкам археологов, гораздо моложе и относятся к середине первого тысячелетия до н. э. Вместе с мумиями были обнаружены позолоченные фигуры кошек и бронзовая статуя богини Баст, которая изображалась в виде женщины с головой кошки и почиталась как покровительница этого животного.
Как известно, в Древнем Египте существовал культ домашней кошки, которая являлась символом плодородия и солнца. С представителями семейства кошачьих в мифологии ассоциировалось большое количество божеств. Кошке поклонялись, а после ее кончины проводили сложный обряд погребения. Убийство кошки, даже случайное, каралось смертной казнью.
Но более всего исследователей удивили не кошки — все-таки египтяне часто мумифицировали домашних животных, количество мумий кошек, крокодилов, ибисов и собак, по оценкам экспертов, составляет до 70 млн экземпляров, — а мумифицированные жуки-скарабеи, аккуратно уложенные в маленькие саркофаги с изображением себе подобных.
Благодаря процедуре мумифицирования насекомые сохранились в отличном состоянии.
По словам генерального секретаря Министерства по делам древностей Мустафы Вазири, мумия скарабея — это реально уникальная и очень редкая находка. Специалист признался, что даже не слышал ни о чем подобном ранее. Как следует из открытого релиза, две мумии скарабеев в большом прямоугольном известняковом саркофаге — первые за все время изучения наследия древнеегипетской цивилизации. Еще одна коллекция мумий жуков найдена в саркофаге поменьше.
Кроме того, в руки археологов попали деревянные саркофаги с мумиями змей и два саркофага с забальзамированными крокодилами. Сотни содержавшихся в некрополе амулетов из фаянса в честь различных богов воспринимаются учеными как нечто само собой разумеющееся.
«Были найдены три сосуда из алебастра, инструменты для письма и несколько папирусов, в том числе с главами из Книги мертвых», — говорится в сообщении ведомства.
Генеральный директор Саккарского некрополя Сабри Фараг добавила, что музейные экспозиции теперь также пополнит коллекция корзин и веревок, изготовленных из папируса, а еще 30 глиняных горшков. В помещении были обнаружены ложные двери — их истинное предназначение устанавливается.
Как подчеркнул министр по делам древностей Халед Эль-Энани, громкие открытия уже произошли и в других мухафазах (провинциях) Египта, однако в целях поддержания ажиотажа и привлечения интереса туристов о них будет объявлено позднее в 2018 году. В ближайшие недели археологи планируют вскрыть очередную до сих пор неизученную гробницу.
Египетские власти уже не в первый раз стремятся превратить представление общественности археологических находок в шоу. Так, помимо представителей Министерства по делам древностей при торжественном объявлении об обнаружении мумий кошек, жуков, змей и крокодилов присутствовали губернатор Каира Ахмед Рашид, члены правительства страны и 30 послов разных стран мира.
Пирамида фараона Усеркафа плохо пережила века и находится сейчас в неудовлетворительном состоянии.
Считается, что на ее сохранность повлияло упрощение технологий строительства по сравнению с IV династией, к которой относится знаменитая пирамида Хеопса (она старше примерно на 100 лет). Не очень помогли гробнице и проведенные спустя тысячелетие сыном фараона Рамзеса II реставрационные работы, о чем свидетельствуют надписи на облицовочных камнях.
Судя по всему, в правление Усеркафа состоялся переход к менее затратному строительству, что ускорило процесс и снизило качество материалов. По сути сегодня пирамида представляет собой груду обломков.
Ранее археологи обнаружили в карьере Хатнуб, где в древности добывали алебастр, остатки насыпи примерно 4500-летней давности. При помощи примитивного пандуса рабочие эпохи фараона Хеопса передвигали гигантские каменные блоки и, вероятно, строили пирамиды. Ученые почти уверены, что такую систему использовали не только на месте обнаружения в алебастровом карьере, но повсеместно.
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