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Древнейшее оружие указало на удивительную связь народов
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Древнейшее оружие указало на удивительную связь народов 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Wits University
Команда исследователей из Франции, Швейцарии и ЮАР проанализировала тысячи древних каменных орудий, найденных в разных районах Южной Африки, и установила, что даже отдаленные племена были тесно связаны между собой.
Об исследовании рассказывается на сайте Университета Витватерсранда (ЮАР). Ученые изучили оружие и инструменты среднего каменного века, найденные на юге и западе современной Южной Африки.
Находки были сделаны при раскопках двух древних стоянок, расположенных на расстоянии около 300 километров друг от друга в разных климатических условиях.
Возраст артефактов составляет от 59 до 66 тысяч лет. Исследователи сравнили их и с удивлением констатировали, что они почти идентичны. Это говорит о тесных связях древних людей.
Они изготавливали инструменты по одной и той же методике и "типовому проекту". С течением времени изменялся материал и дизайн орудий. Однако идентичность не исчезла.
До сих пор считалось, что каждая доисторическая группа сама приспосабливалась к условиям жизни. А форма и материал орудий во многом зависели от окружающей среды и изменений климата.
"Похоже, не было синхронизации выбора формы орудий с изменениями окружающей среды, — говорит соавтор исследования доктор Катя Доуз. — Инструменты с разных стоянок совпадают почти идеально. Это первый случай, когда мы можем провести такую параллель на основе надежных наборов данных. Столь тесное взаимодействие уникально для среднего каменного века".
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