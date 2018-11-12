Древнейшее оружие указало на удивительную связь народов

Швейцарии и Команда исследователей из Франции ЮАР проанализировала тысячи древних каменных орудий, найденных в разных районах Южной Африки, и установила, что даже отдаленные племена были тесно связаны между собой.

Об исследовании рассказывается на сайте Университета Витватерсранда (ЮАР). Ученые изучили оружие и инструменты среднего каменного века, найденные на юге и западе современной Южной Африки.

Находки были сделаны при раскопках двух древних стоянок, расположенных на расстоянии около 300 километров друг от друга в разных климатических условиях.

Возраст артефактов составляет от 59 до 66 тысяч лет. Исследователи сравнили их и с удивлением констатировали, что они почти идентичны. Это говорит о тесных связях древних людей.

Они изготавливали инструменты по одной и той же методике и "типовому проекту". С течением времени изменялся материал и дизайн орудий. Однако идентичность не исчезла.

До сих пор считалось, что каждая доисторическая группа сама приспосабливалась к условиям жизни. А форма и материал орудий во многом зависели от окружающей среды и изменений климата.