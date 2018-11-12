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Объявлены лауреаты Демидовской премии
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В Москве объявили лауреатов научной Демидовской премии 2018 года 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вице-президент Российской академии наук, математик Валерий Козлов, историк и этнограф Валерий Тишков и химик Владимир Минкин стали обладателями Демидовской премии за 2018 год, имена лауреатов были объявлены в понедельник на пресс-конференции в Москве.
Академик Валерий Козлов удостоен награды за выдающийся вклад в теорию динамических систем. Академик Владимир Минкин получил премию за выдающийся вклад в развитие физической, органической и квантовой химии. Академик Валерий Тишков — за выдающийся вклад в изучении истории и этнографии народов России и разработку метода фактологического мониторинга.
Валерий Козлов — специалист в области классической механики и динамических систем. Он автор около 300 научных работ, опубликованных в ведущих физико-математических журналах, и восьми монографий. В 2004–2016 годах возглавлял Математический институт имени Стеклова РАН, с 2001 года — вице-президент РАН.
Валерий Тишков — российский историк и этнограф, специалист в области истории и этнографии народов России, историографии стран Северной Америки, аборигенных народов и культур, теории этничности, проблем национализма и конфликтов и ряда других проблем. Научный руководитель Института этнологии и антропологии имени Миклухо-Маклая РАН.
Владимир Минкин — специалист в области теоретической и физической органической химии, изучения строения и молекулярной динамики органических и металлоорганических соединений. В 1981–2012 годах возглавлял НИИ физической органической химии Ростовского госуниверситета (ныне — Южный Федеральный университет (ЮФУ). С 2012 года — научный руководитель ЮФУ.
Демидовские премии учредил в 1832 году меценат Павел Демидов из известной династии российских горнопромышленников. Поскольку Демидов в завещании наказал вручать эту премию еще 32 года после своей смерти, то в 1866 году история премий прерывается. В 1993 году традиция была возрождена.
Решение о присуждении премии выносят ученые, способные компетентно и непредвзято оценить научные заслуги своих коллег. К денежной премии прилагается именная серебряная медаль с изображением Демидова в малахитовой шкатулке.
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