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Ученые нашли еще один фактор риска возникновения рака
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Ученые нашли еще один фактор риска возникновения рака 

Рамблер + ещё 3 2 часа назад
Фото: Fotolia
Израильские ученые пришли к выводу, что ожирение в подростковом возрасте в четыре раза повышает риск развития рака поджелудочной железы в дальнейшем, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию в журнале Cancer.
Проанализировав данные медицинских карт подростков от 16 до 19 лет за период с 1967 по 2002 годы и соотнеся их со случаями заболеваний раком поджелудочной железы в период до 2012 года, ученые пришли к выводу, что ожирение и избыточная масса тела в подростковом возрасте значительно повышает риск развития заболевания.
Так, у мужчин риск онкологии вырастает в 3,76 раза, у женщин — в 4,07 раза у женщин.
Индекс массы тела на верхней границе нормы повышает вероятность заболеть раком поджелудочной железы на 49%.
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