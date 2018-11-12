Ученые нашли еще один фактор риска возникновения рака

Израильские ученые пришли к выводу, что ожирение в подростковом возрасте в четыре раза повышает риск развития рака поджелудочной железы в дальнейшем, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию в журнале Cancer.

Проанализировав данные медицинских карт подростков от 16 до 19 лет за период с 1967 по 2002 годы и соотнеся их со случаями заболеваний раком поджелудочной железы в период до 2012 года, ученые пришли к выводу, что ожирение и избыточная масса тела в подростковом возрасте значительно повышает риск развития заболевания.

Так, у мужчин риск онкологии вырастает в 3,76 раза, у женщин — в 4,07 раза у женщин.

Индекс массы тела на верхней границе нормы повышает вероятность заболеть раком поджелудочной железы на 49%.