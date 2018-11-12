Сможет ли новая ракета перезапустить «Роскосмос»

Ракета-носитель «Союз-ФГ» подписала себе «заявление об увольнении», когда не смогла вывести на орбиту пилотируемый корабль в октябре.

То, что «прощалось» ракете при запусках грузовых аппаратов, не прошло при неудаче с пилотируемым стартом — чаша терпения «Роскосмоса» переполнилась.

«Роскосмос» вынужден отказаться от «Союза-ФГ» еще и по коммерческим соображения: страховые компании отказались страховать риски при ее запусках.

С 2020 года «Союз МС» будет выводится на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1а».

Разве кукла виновата, разве клоун виноват

«Союз 2.1а» — модель более совершенная, поэтому замена им «Союзов ФГ» — плановая мера. Но ведь «железо» не виновато в авариях на стартах — виноваты те кривые руки, которые эти ракеты собирают. Можно заменить модель ракеты, но «Роскосмос» не может заменить их изготовителей, а главное — поменять отношение сотрудников к работе, — сказал он «Ридусу».

Сама по себе, в процентном отношении, аварийность на российских стартах не такая уж высокая — в тех же США ракеты падают или взрываются гораздо чаще. Но кардинальная разница между аварией «Союза» и аварией «Falcone» состоит в том, что вторые — это экспериментальные модели, и их конструкторы идут по непроторенному пути, в то время как первые запускались уже более 1000 раз.

11 октября 2018 года произошла авария при запуске пилотируемого космического корабля «Союз МС-10» — первая за 35 лет. Российскому космонавту Алексею Овчинину и американцу Нику Хейгу пришлось эвакуироваться с помощью системы аварийного спасения.

Авария «Союза ФГ» произошла из-за неправильной работы датчика разделения первой и второй ступени.

Что позволено Юпитеру

Что «позволено» экспериментальному аппарату, никак не прощается поставленной в серию десятилетия назад ракете, подчеркивает Моисеев.

Отказ систем у ракеты, которая репродуцируется в 1070-й раз, говорит о падении производственной дисциплины и ответственности на предприятиях космической отрасли. Это не технологическая, это человеческая проблема. Сборщики ракет, да и руководители отрасли, укрепились в убеждении, что если они выпускают изделие в тысячный раз, то оно само собой соберется как по маслу. А чтобы подстраховаться, еще и молебен на космодроме закажут, чтобы ракеты святой водицей окропить, — говорит эксперт.

Такая «подстраховка» очень понадобится оставшимся «Союзам ФГ» в 2019 году, потому что у «Роскосмоса» может не оказаться денег, чтобы застраховать запуски у «земных» страхователей, подчеркивает Моисеев.

Любая авария застрахованного старта влечет точно такие же страховые последствия, как авария застрахованного автомобиля — страховой взнос становится дороже. После октябрьской аварии этот взнос превысил лимиты, которые «Роскосмосу» выделены в рамках федерального бюджета. Поэтому госкорпорация не сможет застраховать космические запуски оставшихся «Союзов ФГ», и они будут вынуждены летать на свой страх и риск, — предупреждает он.

Ни одна страховая компания так и не подала заявку на объявленный «Роскосмосом» тендер по страхованию рисков при запуске ракеты-носителя «Союз ФГ» с кораблем «Прогресс МС-10» и дополнительным грузом для МКС.