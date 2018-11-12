Под Антарктидой найдены остатки древних континентов

Научно-исследовательский спутник проекта GOCE (Gravity field and Ocean Circulation Explorer) прекратил свою работу еще 5 лет назад, однако собранные им данные об изменениях гравитационного поля Земли и сейчас помогают ученым делать новые открытия. Недавно в Кильском университете закончили 3D-моделирование земной коры под ледяным слоем Антарктиды, объединив сейсмологические данные и сведения со спутника. И нашли нечто, что едва не приняли за легендарную Атлантиду

Оказалось, что под многокилометровой толщей льда скрывается не единый континент Антарктида, а целое скопище нагромождений земных пород разной структуры, возраста, состава и размера. По мере выявления новых крупных образований у ученых возникал соблазн объединить их по какому-либо признаку воедино, но в итоге пришлось признать, что здесь нет обособленного континента, как такового. Если восток Антарктиды имеет отчетливое геологическое сходство с землями в районе Индии и Австралии, то что на западной стороне — загадка, хотя это явно иной в геологическом отношении регион.

Выходит, все части современной Антарктиды некогда были в составе иных континентов или того, что стало новыми континентами, когда Пангея стала разделяться на крупные фрагменты. Ученые обнаружили подо льдом скалы, идентичные береговым линиями на других литосферных плитах, но они слишком малы в масштабе всей Антарктиды, поэтому правильнее говорить не об отдельных древних землях, а именно об обломках, остатках тех тектонических процессов, которые происходили в далекой древности. А вот почему они собрались именно в районе нынешней Антарктиды, еще только предстоит разобраться.