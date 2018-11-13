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Разгадана тайна сохранения мягких тканей динозавров
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Мягкие ткани динозавров сохраняются благодаря веществам из поджаренного тоста 

Индикатор + ещё 2 2 часа назад
Фото: Jasmina Wiemann/Yale University
Палеонтологи выяснили, что благодаря субстанциям, похожим на вещества из поджаренных кусочков хлеба, может происходить своеобразная консервация мягких тканей. Подробности исследования можно узнать в статье журнала Nature Communications.
Фоссилизация — так по-научному называется замещение органических веществ минералами и формирование окаменелости — твердых частей погибших существ — понятный и предсказуемый процесс. Гораздо больше ставят палеонтологов в тупик находки сохранившихся клеток или мягких тканей таких древних существ, как динозавры. Ведь и ДНК, и белки практически полностью деградируют за пару миллионов лет, а динозавры ходили по планете около 100 миллионов лет назад. Однако изредка ученые находят в толще окаменевших костей, к примеру, клетки кровеносных сосудов или нервов. Работа палеонтологов из Йельского университета показала, как они могли бы сохраниться.
Авторы статьи исследовали 35 образцов окаменевших костей, скорлупы яиц и зубов динозавров, чтобы понять, как может произойти фоссилизация белков. Найденные белки превратились в конечные продукты гликирования и липоокисления, которые оказались более устойчивыми к разрушительному действию времени. По структуре эти вещества похожи на те, что делают поджаристой корочку тоста. Эти соединения гидрофобны (то есть отталкивают воду), так что их не повреждает вода. Бактерии тоже разлагают их с трудом.
Чтобы это узнать, не рискуя ценными образцами, ученые использовали метод Рамановской микроспектроскопии — неинвазионного метода, который позволяет анализировать содержание органических и неорганических веществ в образце при помощи лазера.
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