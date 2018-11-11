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В Египте обнаружены редкие мумии
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В Египте обнаружены редкие мумии 

Lenta.ru + ещё 10 38 минут назад
Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters
Редкие мумии скарабеев и кошек обнаружили во время раскопок в Саккаре, где находится древнейший некрополь столицы Древнего Царства — Мемфиса. Об этом сообщило Министерство по делам древностей Египта на своей странице в Facebook.
Археологи во время изучения подземного комплекса нашли семь гробниц. Три из них относятся ко времени Нового царства, в них в поздний период сделали захоронения с десятками мумифицированных кошек. Еще четыре были созданы во времена Древнего царства, наиболее значимой из них является гробница Хуфу-Имхата — смотрителя королевского дворца.
В них обнаружили редкие мумии скарабеев, некоторые из них в очень хорошем состоянии. Как отметил генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Египта Мустафа Вазир, завернутые в ткань большие мумии жуков — первые, которые удалось обнаружить в некрополе Мемфиса. Они находились с небольшой коробке-саркофаге из известняка. В еще одном маленьком саркофаге нашли целую коллекцию небольших мумий скарабеев.
Министерство по делам древностей Египта / Twitter
Помимо десятков кошачьих мумий, археологи нашли также 100 деревянных позолоченных статуэток кошек и одну бронзовую. Раскопаны также статуэтки льва, коровы, деревянные саркофаги в виде кобр с мумиями змей и саркофаги крокодилов. Найдены также более тысячи различных амулетов.
Кроме того, специалистам удалось обнаружить гробницу. Отмечается, что последний этап раскопок был начат в апреле.
В июле на раскопках подземного комплекса в египетской Саккаре археологи обнаружили мастерскую для проведения бальзамирования и позолоченную серебряную маску.
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