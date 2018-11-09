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Названы сроки пилотируемого испытания «Союза-5»
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Пилотируемые испытания ракеты «Союз-5» планируют начать в 2023 году 

Москва24 1 час назад
Фото: AP/Dmitri Lovetsky
Первые пилотируемые испытания новой ракеты "Союз-5" на "Юайконуре" планируют начать в 2023 году. Об этом сообщил на своей странице в Twitter глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"Президентам России и Казахстана Владимиру Путину и Нурсултану Назарбаеву представлена подробная информация о ходе создания ракеты-носителя среднего класса "Союз-5" и подготовки ее летных испытаний в 2022, а в пилотируемом варианте — в 2023 году", — написал он.
Ракета-носитель "Союз-5" будет способна вывести на низкую околоземную орбиту до 17 тонн полезного груза. На реализацию проекта выделено 30 миллиардов рублей.
Переход в стадию коммерческой эксплуатации изначально был запланирован на 2025 год. Стоимость одного запуска оценивается специалистами в 56 миллионов долларов.
В июле 2018 года на своей странице в Twitter глава Роскосмоса сообщал, что РКК "Энергия", РКЦ "Прогресс" и НПО "Энергомаш" приступили к работе над созданием ракеты "Союз-5". В начале ноября Рогозин рассказал, что "Союз-5" будет разработан в двух вариантах — пилотируемом (для нужд Роскосмоса), а также упрощенном и удешевленном варианте для запусков коммерческой нагрузки (для нужд S7 Space).
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