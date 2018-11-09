Названы сроки пилотируемого испытания «Союза-5»

Пилотируемые испытания ракеты «Союз-5» планируют начать в 2023 году

Первые пилотируемые испытания новой ракеты "Союз-5" на "Юайконуре" планируют начать в 2023 году. Об этом сообщил на своей странице в Twitter глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Президентам России и Казахстана Владимиру Путину и Нурсултану Назарбаеву представлена подробная информация о ходе создания ракеты-носителя среднего класса "Союз-5" и подготовки ее летных испытаний в 2022, а в пилотируемом варианте — в 2023 году", — написал он. Президентам РФ и РК В. В. Путину и Н. А. Назарбаеву представлена подробная информация о ходе создания РН среднего класса Союз-5 и подготовки ее летных испытаний в 2022, а в пилотируемом варианте — в 2023 году. Наземная инфраструктура создается в рамках СП "Байтерек" на Байконуре pic.twitter.com/gAkpwZDU3l— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 9 ноября 2018 г.

Ракета-носитель "Союз-5" будет способна вывести на низкую околоземную орбиту до 17 тонн полезного груза. На реализацию проекта выделено 30 миллиардов рублей.

Переход в стадию коммерческой эксплуатации изначально был запланирован на 2025 год. Стоимость одного запуска оценивается специалистами в 56 миллионов долларов.