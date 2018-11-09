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Ученые рассказали о жестокой битве на краю Млечного Пути
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Астрономы рассказали о жестокой битве на краю Млечного Пути 

Российская Газета 29 минут назад
Фото: NASA
Ученые из Австралийского национального университета в мельчайших деталях рассмотрели жестокий космический "бой" между галактиками-спутниками Млечного Пути, который длится уже несколько миллиардов лет.
Dougal Mackey / Research School of Astronomy and Astrophysics at ANU
Работа опубликована в журнале Astrophysical Journal, а коротко о ней рассказывает Phys.org. Речь идет о "сражении" между Большим и Малым Магеллановыми облаками, которое ученые сравнивают со схваткой Давида и Голиафа.
Эти карликовые галактики, расположенные на периферии Млечного Пути, в течение нескольких миллиардов лет активно взаимодействуют — отрывают друг от друга части и отправляют их в Магелланов Поток.
Исследование было проведено при помощи камеры Dark Energy, смонтированной на четырехметровом телескопе Blanco в Чили. К слову, попутно команда астрономов открыла ранее неизвестную карликовую сверхтусклую галактику, расположенную между облаками. Она получила название Hydrus I.
"Облака рано или поздно будут полностью поглощены Млечным Путем, — говорит ведущий автор исследования доктор Дугал Маккей. — Мы хотим узнать, как долго они еще продержатся и что сделают друг с другом до своего полного уничтожения".
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