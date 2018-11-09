Индия построит гигантские гравитационные батареи

Индия приступает к строительству гигантских гравитационных батарей

Перечень доступных нам возобновляемых источников энергии постоянно расширяется. Уже в скором времени его пополнит новая технология получения и хранения электричества, основанная на гравитации.

Компания Energy Vault, базирующаяся в Калифорнии и Неваде , только что объявила о своих первых клиентах — индийском энергетическом гиганте Tata и мексиканской строительной компании CEMEX, изъявивших желание приобрести ее гравитационные башни, работающие по принципу ГЭС, только без воды.

Ее функцию выполняют массивные бетонные кирпичи. Когда в наличии есть избыточная энергия, они поднимаются вверх, после чего следует их контролируемое падение, в процессе которого приводится в действие генератор, вырабатывающий электроэнергию. Как утверждают представители Energy Vault, система способна хранить от 10 до 35 МВт⋅ч.

Полный цикл «путешествия» бетонного кирпича обеспечивает 90-процентную эффективность хранения энергии. Еще одним плюсом гравитационных башен является их универсальность — их можно расположить практически в любом месте, где есть кусок земли и открытое пространство.