Ещё
Индия построит гигантские гравитационные батареи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Индия приступает к строительству гигантских гравитационных батарей 

TechCult 2 часа назад
Фото: TechCult
Перечень доступных нам возобновляемых источников энергии постоянно расширяется. Уже в скором времени его пополнит новая технология получения и хранения электричества, основанная на гравитации.
Компания Energy Vault, базирующаяся в Калифорнии и Неваде, только что объявила о своих первых клиентах — индийском энергетическом гиганте Tata и мексиканской строительной компании CEMEX, изъявивших желание приобрести ее гравитационные башни, работающие по принципу ГЭС, только без воды.
Ее функцию выполняют массивные бетонные кирпичи. Когда в наличии есть избыточная энергия, они поднимаются вверх, после чего следует их контролируемое падение, в процессе которого приводится в действие генератор, вырабатывающий электроэнергию. Как утверждают представители Energy Vault, система способна хранить от 10 до 35 МВт⋅ч.
Полный цикл «путешествия» бетонного кирпича обеспечивает 90-процентную эффективность хранения энергии. Еще одним плюсом гравитационных башен является их универсальность — их можно расположить практически в любом месте, где есть кусок земли и открытое пространство.
TechCult: последние новости
Бионический гриб из бактерий и графена может стать вечным светильником Солнечную энергию удалось превратить в жидкое топливо и cjхранить «в бутылке» Маленький биореактор дал лягушкам способность отращивать утерянные конечности
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дознавательница из Уфы отказалась от полиграфа316
Умер Николай Румянцев64
В подмосковном колледже произошла стрельба57
«Заказала золовка»: причины двойного убийства в Москве5
Пореченков вступился за Ефремова315
Видео
01:30
Дознавательница из Уфы отказалась от полиграфа
Происшествия
01:49
«Заказала золовка»: причины двойного убийства в Москве
Происшествия
00:50
«За мальчика как-то некрасиво»: Видео признания в двойном убийстве
Происшествия Криминал
00:29
В метро запущен Дальневосточный экспресс
Новости Москвы
00:05
Тайная дочь Кончаловского спасла от тюрьмы отчима
Шоу-бизнес
03:33
Пока вы спали: Как зарабатывают миллионы на покойниках
Общество
01:21
Пореченков вступился за Ефремова
Общество
В подмосковном колледже произошла стрельба
Происшествия
00:44
Трамп отказался от встречи с Путиным
В мире Политика
03:23
Аллегрова отменила три концерта
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение