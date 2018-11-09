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Рассекречены характеристики смартфона Яндекса
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Рассекречены характеристики фирменного смартфона Яндекса 

Ferra.ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Мы уже писали, что компания Яндекс готовится к выпуску собственного фирменного смартфона под названием Яндекс. Телефон. Новыми подробностями поделился российский журналист и аналитик Эльдар Муртазин.
Источник опубликовал в своём аккаунте Twitter фотографию розничной коробки смартфона, на которой указаны некоторые технические характеристики. Муртазин к отметил, что «цена сильно смущает» и выразил сомнение в успешности будущей новинки.
Смартфон с модельным номером YNDX-000SB оснащается 5,65-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, восьмиядерным процессором, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, а также модулем NFC для бесконтактных платежей.
Согласно более ранним утечкам, Яндекс. Телефон получит тесную интеграцию с фирменным голосовым помощником «Алиса», а цена составит от 17 до 20 тысяч рублей.
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