Рассекречены характеристики смартфона Яндекса

Рассекречены характеристики фирменного смартфона Яндекса

Мы уже писали, что компания Яндекс готовится к выпуску собственного фирменного смартфона под названием Яндекс. Телефон. Новыми подробностями поделился российский журналист и аналитик Эльдар Муртазин

Источник опубликовал в своём аккаунте Twitter фотографию розничной коробки смартфона, на которой указаны некоторые технические характеристики. Муртазин к отметил, что «цена сильно смущает» и выразил сомнение в успешности будущей новинки.

Смартфон с модельным номером YNDX-000SB оснащается 5,65-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, восьмиядерным процессором, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, а также модулем NFC для бесконтактных платежей.

Согласно более ранним утечкам, Яндекс. Телефон получит тесную интеграцию с фирменным голосовым помощником «Алиса», а цена составит от 17 до 20 тысяч рублей.