Раскрыта тайна долгожительства голых землекопов

Известная способность грызунов вида голый землекоп к долгожительству оказалась связана с особенностью работы системы восстановления ДНК. К такому выводу после ряда исследований пришли сибирские ученые, пишет издание «Наука в Сибири».

Как отмечается, специфику грызуна изучали специалисты Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) и Института молекулярной и клеточной биологии (ИМКБ).

Известно, что средняя продолжительность жизни голого землекопа 30 лет, тогда как у обычной мыши — всего полгода. С возрастом у грызуна не выявляется изменений, присущих старению, не меняются внешний вид и репродуктивная функция. В пересчете на продолжительность жизни человека голый землекоп живет 600 лет.

Ученые сравнили, каким образом ядерный экстракт клеток соединительной ткани организмов голого землекопа и мыши реагирует на воздействие жесткого ультрафиолета, который вызывает поражения ДНК. После этого с использованием разработанных тест-систем была изучена активность восстановления ДНК у двух этих грызунов.

Оказалось, что активность репарации поврежденных оснований и нуклеотидов в клетках голого землекопа существенно выше, чем в мышиных клетках.

«Мы считаем, что эффективная репарация может быть ответственна за то, что грызун живет так долго», — указала завлабораторией биоорганической химии ферментов ИХБФМ Ольга Лаврик.

Специалисты надеются, что исследование репарации ДНК у землекопов поможет обнаружить новые пути лечения рака и заболеваний, связанных со старением организма.