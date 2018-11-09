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Раскрыта тайна долгожительства голых землекопов
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Раскрыта тайна долгожительства голых землекопов 

Мир24 + ещё 3 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Известная способность грызунов вида голый землекоп к долгожительству оказалась связана с особенностью работы системы восстановления ДНК. К такому выводу после ряда исследований пришли сибирские ученые, пишет издание «Наука в Сибири».
Как отмечается, специфику грызуна изучали специалисты Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) и Института молекулярной и клеточной биологии (ИМКБ).
Известно, что средняя продолжительность жизни голого землекопа 30 лет, тогда как у обычной мыши — всего полгода. С возрастом у грызуна не выявляется изменений, присущих старению, не меняются внешний вид и репродуктивная функция. В пересчете на продолжительность жизни человека голый землекоп живет 600 лет.
Ученые сравнили, каким образом ядерный экстракт клеток соединительной ткани организмов голого землекопа и мыши реагирует на воздействие жесткого ультрафиолета, который вызывает поражения ДНК. После этого с использованием разработанных тест-систем была изучена активность восстановления ДНК у двух этих грызунов.
Оказалось, что активность репарации поврежденных оснований и нуклеотидов в клетках голого землекопа существенно выше, чем в мышиных клетках.
«Мы считаем, что эффективная репарация может быть ответственна за то, что грызун живет так долго», — указала завлабораторией биоорганической химии ферментов ИХБФМ Ольга Лаврик.
Специалисты надеются, что исследование репарации ДНК у землекопов поможет обнаружить новые пути лечения рака и заболеваний, связанных со старением организма.
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