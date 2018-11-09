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Телефон сможет сам «латать» трещины
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В подмосковном колледже произошла стрельба

Телефон, в котором трещины затягиваются сами 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
Представьте себе, что вы уронили телефон и разбили стекло. Или поцарапали машину. Сейчас это проблема, но, возможно, в будущем все изменится.
Если растущий и самозятягивающийся материал, недавно разработанный в Массачусетском технологическом институте, попадет на рынок, он сможет не только ремонтировать трещины и сколы у вас на глазах, но например затягивать пулевые отверстия и повреждения на теле роботов.
Описание нового материала приведено в статье, опубликованной в журнале Advanced Materials. Его принцип действия опирается на фотосинтез, тот же самый биохимический процесс, который превращает свет и углекислый газ в кислород.
Ученые внедрили хлоропласты — те самые части растений и некоторых бактерий, проводящих фотосинтез, — в тонкую пленку. Лишь с помощью воздуха вокруг и достаточного количества солнечного света хлоропласты генерируют тонкую биопленку, которая латает дыры и со временем твердеет все больше
Прямо сейчас пленка растет очень медленно и не отличается особой прочностью. Эти две проблемы надо решить, прежде чем самолечащиеся материалы попадут на рынок и в нашу жизнь. Но это исследование показывает, что материалы, основанные на хлоропластах, могут работать, а такого никогда прежде не делали.
Впрочем, пленка — гелевая матрица из аминопропил метакриламида, глюкозы, глюкооксидазы и хлоропластов — становится все прочнее при введении в нее углерода. Она уже может работать как покрытие или заполнитель трещин, правда действует медленно. Но работу поддерживает Министерство энергетики США, и ученые довольно оптимистичны в своих прогнозах. "Материаловедение никогда не производило ничего подобного, — говорит Майкл Страно, профессор химической инженерии из МТИ. — Новые материалы повторяют некоторые аспекты живой ткани, хотя сами не воспроизводятся и не размножаются".
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