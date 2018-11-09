Телефон сможет сам «латать» трещины

Телефон, в котором трещины затягиваются сами

Представьте себе, что вы уронили телефон и разбили стекло. Или поцарапали машину. Сейчас это проблема, но, возможно, в будущем все изменится.

Если растущий и самозятягивающийся материал, недавно разработанный в Массачусетском технологическом институте, попадет на рынок, он сможет не только ремонтировать трещины и сколы у вас на глазах, но например затягивать пулевые отверстия и повреждения на теле роботов.

Описание нового материала приведено в статье, опубликованной в журнале Advanced Materials. Его принцип действия опирается на фотосинтез, тот же самый биохимический процесс, который превращает свет и углекислый газ в кислород.

Ученые внедрили хлоропласты — те самые части растений и некоторых бактерий, проводящих фотосинтез, — в тонкую пленку. Лишь с помощью воздуха вокруг и достаточного количества солнечного света хлоропласты генерируют тонкую биопленку, которая латает дыры и со временем твердеет все больше

Прямо сейчас пленка растет очень медленно и не отличается особой прочностью. Эти две проблемы надо решить, прежде чем самолечащиеся материалы попадут на рынок и в нашу жизнь. Но это исследование показывает, что материалы, основанные на хлоропластах, могут работать, а такого никогда прежде не делали.