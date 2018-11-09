Беспилотники зарядят лазером

В Швейцарии разрабатывают технологию зарядки беспилотников в воздухе при помощи лазера

В Федеральной политехнической школе Лозанны (EPFL) разрабатывают технологию зарядки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в воздухе при помощи лазера. Ключевым элементом системы является выращенный в собственной лаборатории маленький искусственный алмаз, благодаря которому лазерный луч становится достаточно мощным, чтобы напитать энергией находящийся на значительном расстоянии мультикоптер.

Как отмечает EPFL на своем сайте, эта технология может быть использована также для передачи энергии и информации на спутники. Луч безвреден для здоровья людей, он не вызывает ожогов кожи.

БПЛА применяются все шире, многообразие выполняемых ими задач растет. Однако несмотря на постоянное техническое усовершенствование, у дронов есть своя ахиллесова пята — без подзарядки они могут находиться в воздухе недолго. Аппарат быстро расходует энергию аккумуляторов, поэтому зарядка при помощи лазерного луча с земли представляется ученым и инженерам весьма перспективной.

Разработки в этом направлении ведутся рядом компаний в мире, включая США. Что касается EPFL, то в этом крупном учебном и научном центре Швейцарии данной работой занимается лаборатория Lake-Diamond. Ее технологические наработки основаны на использовании выращенных ею же алмазов. Эксперты в Лозанне поясняют, что "стандартные лазерные лучи не такие уж и прямые, как кажутся", поскольку луч несколько расширяется по мере удаления от источника энергии. Алмазы помогают решить эту проблему.

Как сообщил глава Lake-Diamond Паскаль Галло, его лаборатории удалось произвести лучи, которые не расширяются на протяжении нескольких сотен метров. При этом луч имеет мощность лишь в несколько десятков ватт. В качестве оптического компонента применяется искусственный алмаз квадратной формы со сторонами в несколько миллиметров.

Если потребуется зарядить крупный БПЛА, то можно задействовать серию лазеров, поясняют специалисты. Прототип системы зарядки дронов в EPFL рассчитывают создать в начале 2019 года, а ее коммерческое применение может начаться в 2020 году. Швейцарские ученые и инженеры при этом считают, что независимый от этой системы аккумулятор беспилотнику все равно понадобится — на тот случай, если он будет поврежден и лишится способности подзарядки с земли.