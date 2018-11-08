На МКС восстановлена работа компьютера после перезагрузки

На российском сегменте Международной космической станции (МКС) произведена перезагрузка одного из трёх центральных компьютеров, в работе которого произошёл сбой. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

«Перезапуск системы начался в 12:05 мск. После успешной перезагрузки нормальная работа компьютера возобновилась», — говорится в сообщении.

Как отмечается, система тестировалась на протяжении полутора витков полёта станции вокруг Земли, т.е. около двух часов.

По факту тестирования все системы работают штатно, добавили в корпорации.

6 ноября сообщалось, что на одном из компьютеров МКС произошёл сбой.