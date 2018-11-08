Нанороботов впервые ввели в человеческий глаз

Специалисты из Института интеллектуальных систем Макса Планка в Штутгарте представили свою новую разработку — микророботов, которые помогут в лечении различных заболеваний.

Ученые уже протестировали свою разработку и доказали, что микророботы способны перемещаться и работать даже в таких деликатных частях тела, как глаза. Роботов запустили внутрь глазного яблока и за все время теста они не повредили плотную и вязкую субстанцию стекловидного тела.

Миниатюрные роботы в 200 раз тоньше человеческого волоса и имеют на одном из своих концов имеется «сверло» из инертного материала, а на другом — нанопропеллеры шириной в 500 нанометров, — пояснили исследователи.

Чтобы не травмировать организм, покрытие роботов сделано из мягкого скользящего материала.

Ученые пояснили, что помимо передвижения и диагностики, роботы могут «перевозить» лекарственные препараты и доставлять их в нужные места.

Во время разработки у ученых возникли сложности в перемещении роботов в текучих жидкостях наподобие крови. Например, внутренняя часть глазного яблока имеет вязкую консистенцию, через которую устройству не так легко пробраться.

Также движению мешают химические свойства биополимеров внутри глаза.

Проблема управления роботом решилась с помощью добавления в материал железа, которое может реагировать на воздействие магнитного поля. Чтобы решить первые две задачи, ученые использовали биоматериал, полученный из насекомоядных растений.

Идею покрытия мы подсмотрели у самой природы. Некоторые растения семейства саррацениевые имеют очень скользкую поверхность для того, чтобы поймать насекомых. Оно похоже на тефлоновое покрытие сковороды, — объяснили разработчики.

Такое скользкое покрытие позволило минимизировать адгезию между биологической белковой сетью в стекловидном теле и поверхностью нанороботов.

Сейчас ученые готовятся к тестированию роботов в разных частях организма, а особенно там, где имеется труднодоступная зона, окруженная плотной тканью.