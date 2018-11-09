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Галлы бальзамировали головы своих врагов
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Археологи: галлы бальзамировали головы своих врагов 

Газета.Ru + ещё 7 3 часа назад
Фото: Fouille Programmйe Le Cailar-UMR5140-ASM
Галлы, воинственные племена, жившие в 5-1 веке до н.э, отрубали головы своим противникам и позднее их бальзамировали. Об этом сообщается в статье специалистов Французского национального центра научных исследований, опубликованной в журнале Journal of Archaeological Science.
Ученые пришли к такому выводу, проанализировав 11 черепов, найденных во время раскопок древнего поселения галлов Лю Келар, располагающегося на юге Франции.
В 6 из 11 черепов были обнаружены дитерпиноиды (кислородосодержащие органические вещества), остатки абиетиновой кислоты. Данные вещества явля.тся компонентами смол хвойных деревьев. Так ученые подтвердили сведения древнегреческих и древнеримских историков о существовании традиции галлов бальзамирования голов. Согласно письменным свидетельствам, галлы были жестокими воинами, они отрубали головы своим наиболее выдающимся противникам. Позднее головы бальзамировали в кедровом масле и привязывали к головам лошадей.
Головы поверженных противников использовали для устрашения врагов. Галлы не отдавали их даже за эквивалентное массе отрубленной головы количество золота.
На данный момент ученые планируют выяснить, когда появился этот обычай, принадлежали ли эти черепа врагам или просто современникам галлов, и всех ли поверженных врагов бальзамировали.
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