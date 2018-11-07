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В пустыне найдены два церемониальных комплекса
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В самой сухой пустыне найдены два церемониальных комплекса 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Antiquity Publications Ltd
В Атакаме, самой сухой пустыне в мире, найдены древние церемониальные комплексы, их обнаружили археологи из университета Западный Париж — Нантер-ля-Дефанс во Франции и Северного католического университета в Чили. Об открытии они рассказали в статье в журнале Antiquity.
Чтобы выжить в Атакаме, люди жили в специальных убежищах, где было достаточно воды, растений и мяса, отмечают исследователи. Похоже, жители соседних убежищ объединились, чтобы построить два объекта, расположенных менее чем в километре друг от друга.
Один из комплексов был построен около 3200 лет назад. На его территории находятся каменные памятники, подношения богам из золота и других дорогих материалов, останки 28 младенцев, погребенных с дорогими предметами, а также посуду для приготовления пищи, красителей и галлюциногенов из растения анаденантера.
Возраст другого комплекса составил 5000 лет. Первоначально исследователи приняли его за поселение, но более подробное изучение показало, что постройки на его территории не были жилыми. Какие именно церемонии там могли проводиться, неизвестно.
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