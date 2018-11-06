В российском сегменте МКС произошёл компьютерный сбой

В российском сегменте МКС из-за сбоя программы поломался один из компьютеров. В «Роскосмосе» отметили, что инцидент не повлияет на работу станции, и необходимости в замене оборудования нет. Перезапуск компьютера запланирован на 8 ноября для обеспечения стыковки с кораблём «Прогресс».

На российской секции МКС произошёл сбой в работе одного из компьютеров. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса». Отмечается, что инцидент не повлияет на работу станции.

«Действительно, пропала так называемая программная готовность одного из трёх компьютеров на МКС, иными словами, произошел сбой программы. Для восстановления работоспособности компьютера необходимо провести его перезапуск», — говорится в заявлении.

В сообщении подчёркивается, что перезапуск будет осуществлён 8 ноября, для «уверенности в надёжность ноябрьской стыковки с кораблём „Прогресс“, пуск которого запланирован на 16 ноября. При этом менять компьютер необходимости нет, отметили в госкорпорации.

»На работу МКС этот сбой никак не повлияет. Штатная циклограмма позволяет бесконечно долго летать и на двух каналах», — добавили в пресс-службе.

Последний раз сбой в работе компьютеров российского сегмента произошёл 13 июня 2007 года. Причиной происшествия тогда стало короткое замыкание из-за образовавшегося на электрических контактах конденсата, вследствие чего вышли из строя вторичные источники питания компьютеров. Последствия происшествия были ликвидированы.

Удвоение количества пусков

Корабль «Прогресс МС-10» должен будет доставить на МКС около 2,5 тонн грузов, в том числе топливо, системы дозаправки и воду.

Всего в 2018 году «Роскосмос» планирует осуществить 17 пусков ракет. Об этом 2 ноября заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин . При этом в 2019 году это количество будет удвоено.

«Если в этом году у нас всего 17 пусков, то в следующем — больше 35. И десять из них — тяжёлые», — цитирует РИА Новости Рогозина.

Он уточнил, что под тяжёлыми ракетами подразумеваются девять «Протонов» и одна «Ангара». Запуски именно тяжёлых ракет, подчеркнул Рогозин, должны будут помочь разрабатывающему их центру имени Хруничева исправить финансовые проблемы и начать выплачивать долги за просроченные контракты. На данный момент задолженность предприятия составляет 111 млрд рублей. Пени и штрафы за просроченные контракты производитель начнёт выплачивать через 10 лет, добавил Рогозин.

«Пени и штрафы мы договорились сместить на 10 лет вправо», — отметил он.

Рогозин подчеркнул, что «Роскосмос» в течение ближайших полутора лет сфокусируется на реструктуризации ракетно-космической отрасли России.

«Нам нужен переход от темы, когда мы каждый космический аппарат делали отдельным, особенным… Когда вы серийно выпускаете, это выгодная экономика, это повторяющиеся технические и технологические решения, это проще. Соответственно, вы получаете качество и безотказность», — отметил он.

«Мы толкнули эту реформу, она будет иметь кардинальное значение выхода из такой ситуации, как аварийность, отказы техники, поможет отвоевать рынок пусковых услуг, который мы во многом потеряли», — резюмировал глава госкорпорации.

Авария «Союза-ФГ»

Напомним, 11 октября произошла авария ракеты-носителя «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблём «Союз МС-10». Причиной стало нештатное отделение одного из боковых блоков первой ступени, которое было вызвано поломкой датчика при монтаже ракеты на космодроме Байконур. Об этом 1 ноября заявил глава комиссии, расследующей инцидент, Олег Скоробогатов . При этом он подчеркнул, что система аварийного спасения экипажа сработала согласно плану.

«Система аварийного спасения ТПК «Союза МС-10» сработала в соответствии с заложенной логикой. Экипаж действовал в соответствии с требованиями бортовой инструкции и указаниями Центра управления полётами», — сказал он.

Ракеты «Союз-ФГ» запускаются с 2001 года. Из 65 пусков неудачным был только последний. В конце 2019 года, после запуска оставшихся пяти ракет, «Роскосмос» перейдёт на более современные «Союз-2.1а», которые летают с 2006 года. Они были запущены 28 раз.