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В Китае обнаружили древний сосуд с рисовой водкой
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Китайские археологи обнаружили древний сосуд с рисовой водкой 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Археологи в центральной китайской провинции Хэнань при раскопках гробницы времен династии Западная Хань (206 г. до н. э. — 25 г. н. э.) обнаружили бронзовый горшок с алкогольным напитком.
Как сообщило агентство "Синьхуа", жидкость в горшке распространяла запах "крепкого алкоголя".
"Налицо 3,5 литра жидкости прозрачного желтого цвета. По запаху — это крепкий алкоголь", — заявила директор Института культурных реликвий и археологии в городе Лоян Ши Цзяжэнь.
Она также распорядилась провести лабораторные исследования напитка, чтобы точно определить его ингредиенты.
Ранее такую же рисовую водку со столетней выдержкой находили и в других гробницах периода Западной Хань. Такие крепкие напитки, полученные из зерен риса или сорго, употреблялись в древнем Китае при тризнах, сосуды с ними хоронили вместе со знатными усопшими.
Также археологи обнаружили древнюю лампу с жидким маслом. Этой находке может быть 3 тыс. лет.
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