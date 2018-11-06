В Китае обнаружили древний сосуд с рисовой водкой

Китайские археологи обнаружили древний сосуд с рисовой водкой

Археологи в центральной китайской провинции Хэнань при раскопках гробницы времен династии Западная Хань (206 г. до н. э. — 25 г. н. э.) обнаружили бронзовый горшок с алкогольным напитком.

Как сообщило агентство "Синьхуа", жидкость в горшке распространяла запах "крепкого алкоголя".

"Налицо 3,5 литра жидкости прозрачного желтого цвета. По запаху — это крепкий алкоголь", — заявила директор Института культурных реликвий и археологии в городе Лоян Ши Цзяжэнь.

Она также распорядилась провести лабораторные исследования напитка, чтобы точно определить его ингредиенты.

Ранее такую же рисовую водку со столетней выдержкой находили и в других гробницах периода Западной Хань. Такие крепкие напитки, полученные из зерен риса или сорго, употреблялись в древнем Китае при тризнах, сосуды с ними хоронили вместе со знатными усопшими.

Также археологи обнаружили древнюю лампу с жидким маслом. Этой находке может быть 3 тыс. лет.