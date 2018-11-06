Ещё
Найден похожий на собаку паук
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Гибрид» собаки и паука найден в лесах Эквадора 

ТК «Звезда» + ещё 2 2 часа назад
Фото: Andreas Kay, YouTube
Ученому и фотографу Андреасу Кею удалось обнаружить в дождливых лесах Эквадора необычного и в то же время устрашающего паука — на теле насекомого расположены необычные наросты, которые отдаленно напоминают собачьи уши. В целом, членистоногое выглядит так, будто это и есть самый настоящий гибрид собаки и паука.
Как уточняет издание Popular Science, на самом деле обнаруженное ученым насекомое — это один из древнейших видов живых организмов на Земле. Причем по словам Кея, такие пауки обитают на нашей планете уже 400 миллионов лет, пережив динозавров.
По словам ученого, паук на самом деле вовсе не опасен, поскольку своими лапками может нанести вред лишь небольшим насекомым. А на теле членистоногого и вовсе отсутствуют ядовитые железы.
Что же касается нароста в виде собачьей морды — то это своеобразное средство устрашения, предназначенное для хищников. Несмотря на длительное существование этих насекомых на Земле, впервые они были обнаружены лишь в 1959 году.
На кадрах, опубликованных на YouTube, показан сам «загадочный» паук. Пользователи Сети увидели в насекомом не только собачью мордочку, но даже «антенны от Wi-Fi». А некоторые комментаторы и вовсе сравнили членистоногое с зайцем.
ТК «Звезда»: последние новости
«След пришельцев»: ученые заподозрили межзвездный астероид в инопланетном происхождении NASA нашло площадку для посадки на Марсе Улыбка из космоса: NASA показало смайл галактического масштаба
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо новое место встречи Путина и Трампа171
Друг Караченцова усомнился в причине смерти актера14
Представлен убийца системы ЖКХ41
Лукашенко на глазах у американцев отказался от военной базы РФ487
Ефремову готовят безжалостное наказание336
Видео
00:44
Названо новое место встречи Путина и Трампа
Политика
01:23
Опубликовано видео трагедии в Кузбассе
Происшествия
00:44
Встречу Путина и Трампа сорвал Макрон
Политика
01:10
Определены расходы на оборону России
Армия Войска
00:41
Лавров разнес агрессивный Запад за двуличие
Политика
01:01
Вину Макрона в срыве переговоров Путина и Трампа поставили под сомнение
Политика
02:31
Начался основной этап сноса Ховринской больницы
Новости Москвы
05:07
В Москве арестован смастеривший бомбу школьник
Происшествия
00:37
Пока вы спали: Самые большие зарплаты в Москве
Общество
00:57
Москвичам пообещали теплый и сухой ноябрь
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение