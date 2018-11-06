Дмитрий Рогозин запустит аватаров на Луну

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия в рамках своей лунной программы планирует изучать естественный спутник Земли с помощью роботов-аватаров,
«Речь идёт именно о создании долгосрочной базы, естественно, не обитаемой, а посещаемой. Но в основном — это переход на роботизированные системы, на аватары, которые будут решать задачи на поверхности Луны», — цитирует его РИА Новости.
При этом Рогозин не уточнил, сколько времени может пройти с начала пилотируемых полётов на Луну до создания полноценной посещаемой базы.
Ранее глава «Роскосмоса» сообщил, что корпорация примет участие в разработке ракеты, с помощью которой Россия сможет начать программу исследования и освоения Луны.
В сентябре астроном Николай Лагин в беседе с ФАН прокомментировал заявление вице-премьера России Юрия Борисова о необходимости освоения Луны всем мировым сообществом.