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Найдены останки неизвестных динозавров
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Найдены останки неизвестных динозавров 

Вести.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Испанские и аргентинские ученые обнаружили в Аргентине кости неизвестного динозавра. Открытие произошло в аргентинской провинции Неукен, что нетипично: во времена динозавров на месте провинции была пустыня.
Динозавр, относящийся к группе зауроподов (травоядные, с длинными носами и хвостами, передвигались на четырех конечностях), получил название Lavocatisaurus agrioensis.
Кости принадлежат взрослой особи 12 метров в длину и двум молодым особям размером 6-7 метров.
Ученые вместе с основным автором исследования из испанского Университета Сарагосы Хосе Игнасио Канудо опубликовали статью в Acta Palaeontologica Polonica (научный палеонтологический журнал), передает РИА Новости.
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