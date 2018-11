Первый посланник издалека. Объект Оумуамуа — новая загадка Вселенной

Астрофизики из Гарвард-Смитсонского центра разделили позицию покойного Стивена Хокинга насчет загадочного объекта Оумуамуа, скитающегося по просторам космоса. Хокинг наряду с другими учеными считал, что Оумуамуа — инопланетный космический корабль. И гарвард-смитсонские астрофизики поверили, проведя собственное исследование объекта. Что такое Оумуамуа, почему его признали «межзвездным объектом» и другие расшифровки сложных формулировок — в материале «360».

Почему это инопланетный корабль

С момента открытия Оумуамуа (в переводе с гавайского значит: «Посланник, прибывший первым издалека») 19 октября 2017 года в среде астрофизиков идут споры по поводу этого объекта. Для обывателя это астероид. Но не все так просто. 1 ноября гарвардские ученые перестали утверждать на 100%, что Оумуамуа — астероид, так как изучили его поведение в пространстве.

Вообще история с Оумуамуа сложная. 19 октября 2017 года телескоп Pan-STARRS заметил объект на расстоянии 30 миллионов километров от Земли — это чуть меньше, чем лететь от Земли до Венеры, когда она ближе всего к нашей планете. Объект сразу квалифицировали как комету — небольшое космическое тело из камня, льда и пыли, оставляющее за собой хвост (он появляется потому, что комета формируется далеко от Солнца, поэтому «мерзнет», а при приближении к звезде тает и оставляет за собой след). Спустя неделю ученые передумали и назвали объект астероидом — телом, созданном ближе к Солнцу и не успевающим замерзнуть. Различие еще в том, что известных комет 3572, а астероидов — несколько миллионов.

Тогда Оумуамуа назвали гиперболическим астероидом. Он стал первым и пока единственным объектом этого класса.

Ученые усомнились, что Оумуамуа — астероид, поэтому провели новое исследование и сделали несколько выводов по поводу объекта. Во-первых, Оумуамуа во время открытия двигался со слишком большой скоростью — 315 тысяч километров в час -и продолжал ускоряться. Также он следовал по непредсказуемой траектории, был необычной формы и имел высокую отражающую способностью. Эти факторы можно объяснить искусственным происхождением объекта. Для сравнения, в 1910 году мимо Земли пролетала комета Галлея. Ее скорость составляла 254 тысячи километров в час. А 12 октября 2017 года мимо Земли пронесся астероид-гигант ТиСи4, чья скорость была 50 тысяч километров в час.

Профессор астрофизики Абрахам Лоеб считает, что Оумуамуа может быть подобием солнечного парусника, что могло бы объяснить его скорость. Солнечный парусник — это «аппарат», использующий давление солнечного света на зеркальную поверхность, чтобы двигаться. Солнечный парус может действовать в течение почти неограниченного периода времени и совсем не требует какого-либо вида топлива. Однако до настоящего времени ни один из земных космических аппаратов не использовал солнечный парус в качестве основного двигателя по причине крайне низкой тяги.

Созданные человеком солнечные парусники, вроде IKAROS и Starshot Initiative, работают по такому же принципу. Однако их не смогли запустить в космос по вышеуказанной причине.

По мнению ученых, Оумуамуа создан искусственно — то есть кем-то. Другими словами, это космический корабль, цель которого следить за жизнью на Земле. Однако этот аппарат уже не работает, так как двигается на слишком большой скорости и имеет необычную траекторию. Верить Лоебу можно, так как он автор четырех книг и более 700 научных работ, посвященных черным дырам, будущему вселенной и поиску инопланетных цивилизаций.

В результате открытия ученые ввели новый класс небесных тел — межзвездный объект, и Оумуамуа стал единственным в своем роде. Его происхождение пока неизвестно.

Ранее теорию о том, что Оумуамуа — космический корабль, поддерживал Стивен Хокинг. Однако некоторые коллеги назвали его сторонником теории заговоров.

Противоположное мнение

Сотрудник Центра планетарных наук Университета Торонто Алан Джексон не согласен с исследованием Лоеба. По его мнению, ученые допустили ошибку. Во-первых, у исследователей нет достаточной доказательной базы по поводу того, что Оумуамуа — космический корабль. Джексон также изучал объект и отметил, что спектральный анализ указывает, что Оумуамуа — астероид или комета, но никак не солнечный парусник.

В качестве аргументов Джексон приводит следующие доводы: солнечный парусник не может менять курс, поэтому если бы объект к ним относился, его происхождение легко бы определили. Кроме того, составить курс Оумуамуа было бы слишком сложно из-за огромного количества событий, который происходили в космосе за миллионы лет.

Однако здесь есть и другая сторона — ведь Оумуамуа может менять курс из-за столкновений с разными объектами. Но тогда возникает вопрос, почему он обрел именно такую сигарообразную форму.

Ранние работы

В июне 2018 года в журнале Nature появилась статья под названием Non-gravitational acceleration in the trajectory of 1I/2017 U1 Oumuamua («Негравитационное ускорение в траектории Оумуамуа»). В ней говорилось, что Оумуамуа летел не по баллистической траектории, как выпущенная пуля, а время от времени ускорялся, будто бы включал двигатели. И в итоге двигался иначе, чем следовало по законам небесной механики Кеплера.

Траектория Оумуамуа на момент открытия была гиперболической, что означало, что он летит из какой-то другой звездной системы. Вероятно, из созвездия Лиры.

Длину «сигары» определили — 800 метров, а диаметр — 40 метров. Считается, что его поверхность твердая, сложного рельефа и, возможно, металлическая, а сам Оумуамуа имеет красный цвет. На объект направили 110-метровую антенну радиотелескопа имени Роберта Берда обсерватории Грин Бэнк в надежде поймать сигналы, которые мог посылать объект. Однако никаких признаков «жизни» он не подал.

Авторы летней статьи уверены, что тягу создавали реактивные струи пыли и газов, которые вырывались из-под нагревавшейся временами поверхности, когда он пролетал мимо источников тепла, типа звезд.

Смущает только одно — пролетая мимо Солнца, Оумуамуа так и не выпустил ни одной струи. Но уже говорить об этом поздно, ведь «посланник» несется прочь из Солнечной системы, в сторону созвездия Пегаса. С января текущего года его невозможно увидеть при помощи телескопов. В мае Оумуамуа пересек орбиту Юпитера, в январе 2019 года он минует Сатурн, а в 2024 улетит за Плутон.

Мнения российских ученых

Астрофизик Николай Чугай скептически отнесся к новости. В разговоре с «360» Чугай заявил, что Омуамуа все же астероид, а данные о его инопланетном происхождении — скорее попытка сделать шоу, чем реалии.

Не верьте. Корабли, иноземцы — все это хайп, просто шоу

Николай Чугайа, астрофизик.

Чугай отметил, что, так как объекту уже больше года, его достаточно хорошо изучили, например, орбиту и отражающие свойства.

«Нет, ну это астероид. Вопрос может быть только о том, как его выбросило из той планетной системы. Астероиды, которые образовались в других планетных системах, могли быть выброшены из-за гравитационных возмущений из своих планетных систем. Его движение хорошо изучено, его орбита хорошо измерена и свойства механические движения прекрасно описываются в гравитационном [поле] солнца. Какое-то ускорение, я не знаю, откуда они его взяли», — отметил Чугай.

Астрофизик считает, что авторов исследования просто занесло, они получили некорректные данные, после чего построили всю работу на этих ошибках.

Астрофизик Сергей Замоздра в беседе с «360» заявил, что его вдохновило сообщение о неком инопланетном корабле в не таком уж и далеком космосе, однако выводы стоит делать только после детального исследования.

«Надо понимать, что реально видно. Видно, что еле-еле светящаяся точка перемещается. Представьте, вам надо определить, куда она летит, с какой скоростью. Сама по себе уже сложная задача. Дело в том, что плохо определяется расстояние до объекта. Мы как бы угловое перемещение хорошо определяем, но мы не знаем, насколько он [объект] далеко находится. Первая проблема», — сказал астрофизик.

Вторая проблема — ученые не могут точно определить, какая поверхность у Оумуамуа. Это бы много сказало о происхождении тела.

«Правильно скептики говорят, что пока рано делать выводы. По предварительным данным, его скорость не превышает трети космической, значит, что он в Солнечную систему войдет и выйдет из нее, то есть не притянется Солнцем. Он должен именно пролететь. Потом, как определяют форму объекта. Поскольку не вращается, у него должен блеск меняться постоянно. Вот по колебаниям блеска прикидывают его примерные формы. Получается, что, поскольку блеск очень сильно меняется, это означает, что он как бы к нам поворачивается то острием, то плашмя. Это такое предположение. Больше ничего не известно», — объяснил Чугай.

«Меня тоже очень вдохновило это сообщение, но конкретно пока рано о чем-то говорить. Пока не хватает точности измерений. Либо нужны более крупные телескопы, либо надо лететь в ту сторону — к нему».