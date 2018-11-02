Находка археологов прольет свет на древнюю тайну

Ученые считают, что им удалось приблизиться к разгадке строительства пирамид

Открытие археологов в одном из каменных карьеров в Телль-эль-Амарне в египетской провинции Эль-Минья может пролить свет на то, как строились в древности Великие пирамиды. Об этом сообщило в четверг издание Al Ahram.

Как рассказал генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Египта Мустафа Вазири , с 2012 года группа ученых из Французского института ориентальной археологии в Каире и Ливерпульского университета проводит инженерные и топографические исследования алебастровых карьеров, чтобы понять, как древние египтяне извлекали и передвигали огромные каменные глыбы, из которых впоследствии делались статуи, посуда, вазы, саркофаги. По мнению ученых, технология производства, которую им удалось увидеть в одном из карьеров в местечке Хатнуб под Телль-эль-Амарной в Восточной пустыне, вполне могла быть применима и при строительстве пирамид. Ведь ученые до сих пор не пришли к единому мнению, как же все-таки передвигались многотонные глыбы и устанавливались при возведении пирамид одна на другую так, что между ними не оставалось зазоров.

Один из руководителей миссии Янис Гордон рассказал журналу Live Science, что археологам удалось обнаружить следы уникальной системы. "Она состоит из центральной наклонной насыпи, по краям которой идут ступени с отверстиями для столбов, — поведал он. — На эти деревянные столбы наматывали веревки, закрепленные вторым концом к блоку. С помощью полозьев рабочие вытаскивали камни на поверхность под углом 20 градусов". По словам Гордона, такая технология встречается впервые, и, как считают ученые, она была создана не позднее эпохи правления фараона Хеопса, при котором и была построена самая знаменитая пирамида.

Ученые надеются, что доскональное изучение этого открытия позволит докопаться до истины, как же все-таки древние люди строили пирамиды.