Google встал: сотрудники устали от насилия

После того как стало известно о крупных секс-скандалах в Google , недовольные сотрудники компании решили выступить с протестом — «гуглеры» со всего земного шара устроили забастовку против харассмента на работе. Несмотря на то что руководство IT-гиганта принесло свои «глубочайшие извинения», работники Google считают, что пришло время для более решительных действий.

Накипело

Сотрудники Google в офисах по всему миру начали серию беспрецедентных забастовок, посвященных проблеме сексуальных домогательств на работе, сообщает »Би-би-си»

Они требуют от руководства пересмотреть политику в отношении подобных случаев, так как зачастую лицо, обвиненное в харассменте, остается безнаказанным.

First #GoogleWalkout photo coming straight from our office in Singapore where it's 11/1 just after 12p! pic.twitter.com/Ctv3xLE0aH— Google Walkout For Real Change (@GoogleWalkout) 1 ноября 2018 г. Забастовка начнется в 11:00 по местному времени в каждом из городов, где есть офис Google. В некоторых азиатских странах недовольные люди уже покинули рабочие места, чтобы заявить о своей позиции.

Недовольство внутри компании назревало в течение последней недели, когда стали известны подробности увольнения создателя Android Энди Рубина.

Как сообщила газета The New York Times, против инженера выдвигались обвинения в харассменте — в 2013 году «отец» Android принудил женщину заняться с ним оральным сексом в гостиничном номере.

Руководство Google предпочло скрыть этот факт, предложив Энди Рубину тихо покинуть компанию. Более того, он получил «золотой парашют» в размере $90 млн, которые выплачивались постепенно — по $2 млн в месяц на протяжении последних четырех лет.

Впрочем, сам Рубин опровергает факт своего неподобающего поведения и обвиняет в клевете свою бывшую жену, которая якобы пытается отобрать у него право опеки над ребенком.

Эта история сильно впечатлила рядовых сотрудников Google.

«Когда Google покрывает насильников, она создает среду, в которой люди не чувствуют себя в безопасности, если заявляют о домогательствах. Они начинают думать, что это бесполезно или, что еще хуже, что мужчинам будут платить деньги, а женщины останутся ни с чем», — заявила Лиз Фонг-Джонс, которая работает в Google на протяжении 10 лет.

Руководство Google, включая генерального директор Сундара Пичаи, отреагировало на публикацию NYT, разослав всем сотрудникам письмо. В документе говорилось о том, что за последние годы из компании было уволено 48 человек, которых так или иначе обвиняли в харассменте. При этом Пичаи не подтвердил, но и не опроверг достоверность истории с Энди Рубином

Харассмент тут и там

В публикации NYT также фигурировал Ричард ДеВол, директор лаборатории X в Alphabet (материнской компании Google). Издание утверждает, что его тоже обвиняли в сексуальных домогательствах.

В 2013 году ДеВол проводил собеседование для девушки, претендующей на место инженера. Во время встречи он пригласил соискательницу поехать с ним на фестиваль Burning Man, во время которого попросил ее снять рубашку, чтобы он мог сделать массаж. Так как он настаивал на своем, девушка разрешила ему помассировать шею.

Позднее она узнала, что работу так и не получила. Спустя два года после инцидента она решила пожаловаться на ДеВола.

В интервью Times она подчеркнула, что руководство Alphabet запретило ей рассказывать кому-либо о произошедшем. Директор при этом сохранил свое место и остался работать на Alphabet.

О его увольнении стало известно только после выхода материала NYT — не исключено, что руководство компании, узнав о резонансе среди сотрудников Google после случая с Рубином, просто испугалось продлевать его контракт.

Накануне всемирной забастовки глава Google Сундар Пичаи направил всем работником еще одно письмо, в котором заявил, что «предыдущих извинений недостаточно».

«Я приношу свои глубочайшие извинения за прошлые инциденты и ту боль, которую они принесли сотрудникам. Ларри [Пейдж, сооснователь Google — Газета.Ru] говорил об этом на прошлой неделе, но я повторюсь — если кто-то из вас знает такой Google, который описан в статье New York Times, значит мы не та компания, которой стремимся быть», — пишет Пичаи, добавив, что понимает злость, которую испытывают его подчиненные.

По словам гендиректора, некоторые сотрудники уже направили ему идеи касательно того, как исправить существующую ситуацию, и он готов их все рассмотреть. Кроме того, он разрешил сотрудникам провести забастовку и пообещал «оказать содействие». Тем не менее, последствия сексистского скандала еще долго будут преследовать Google, который не так давно называл себя «корпорацией добра».