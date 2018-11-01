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Опубликовано видео аварии «Союза»
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Опубликовано видео аварии «Союза-ФГ» 

Газета.Ru + ещё 11 1 час назад
Госкорпорация «Роскосмос» впервые опубликовала кадры аварийного старта ракеты «Союз-ФГ», который был осуществлен 11 октября к МКС. На кадрах, сделанных с камер на самой ракете, видно, как один из боковых блоков не смог вовремя отделиться от центральной блока второй ступени.
Публикация состоялась в день обнародования официальных выводов комиссии в Центре управления полетами. Как заявил председатель аварийной комиссии Олег Скоробогатов, нештатная ситуация произошла на 118 секунде полета. Из-за отказа погнутого при сборке датчика не открылось сопло увода бокового блока первой ступени ракеты, поэтому в момент увода боковой блок ударил по центральному блоку и вскрыл бак горючего, добавил он.
Упавший "Союз" повредили при сборке
При этом комиссия уточнила, что поврежденными могли оказаться и еще две аналогичные ракеты — та, чей запуск предстоит осуществить с «Байконура» в ближайшем будущем c грузовым кораблем «Прогресс», и ракета, старт которой состоится в космическом центре в Гвиане.
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