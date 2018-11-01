Опубликовано видео аварии «Союза-ФГ»

Госкорпорация «Роскосмос» впервые опубликовала кадры аварийного старта ракеты «Союз-ФГ», который был осуществлен 11 октября к МКС. На кадрах, сделанных с камер на самой ракете, видно, как один из боковых блоков не смог вовремя отделиться от центральной блока второй ступени.

Публикация состоялась в день обнародования официальных выводов комиссии в Центре управления полетами . Как заявил председатель аварийной комиссии Олег Скоробогатов , нештатная ситуация произошла на 118 секунде полета. Из-за отказа погнутого при сборке датчика не открылось сопло увода бокового блока первой ступени ракеты, поэтому в момент увода боковой блок ударил по центральному блоку и вскрыл бак горючего, добавил он.

При этом комиссия уточнила, что поврежденными могли оказаться и еще две аналогичные ракеты — та, чей запуск предстоит осуществить с «Байконура» в ближайшем будущем c грузовым кораблем «Прогресс», и ракета, старт которой состоится в космическом центре в Гвиане.