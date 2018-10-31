Крупнейшие птицы в истории были слепыми

Крупнейшие птицы в истории были практически слепыми

Как показало новое исследование, слоновые птицы (эпиорнисовые), считающиеся крупнейшие из известных птиц и вымершие 500−1000 лет, были, вероятно, практически слепыми и вели ночной образ жизни.

Слоновые птицы (эпиорнисовые) считаются крупнейшими птицами в истории Земли (недавно ученые описали крупнейший вид данных птиц — в высоту его представители могли достигать трех метров и весили до 860 килограммов). Они были нелетающими и жили на острове Мадагаскар, пока не вымерли — приблизительно 500-1000 лет назад, — возможно, из-за деятельности человека. Впрочем, пока ученые знают об эпиорнисовых довольно мало.

Ранее предполагалось, что слоновые птицы были похожи на других крупных нелетающих птиц, таких как эму и страусовые, и вели дневной образ жизни, имея хорошее зрение. Однако как показало новое исследование, проведенное специалистами из Техасского университета в Остине, это, по всей видимости, не так.

Исследователи изучили черепа двух видов слоновых птиц и, используя полученные данные, смогли создать цифровые реконструкции мозга данных особей, называемые эндокранами. Кроме того, специалисты также создали энокраны для птиц, близких к эпиорнисовым, — как живущих сейчас, так и вымерших.

Ученые увидели, что у эпиорнисовых зрительная доля мозга была очень небольшой. Оказалось, что данная доля у слоновых птиц похожа на таковую у птиц киви, которые обладают слабым зрением и ведут ночной образ жизни.

Результаты удивили ученых. «Никто не подозревал, что слоновые птицы вели ночной образ жизни», — отмечает Кристофер Торрес (Christopher Torres), ведущий автор исследования. Ранее исследователи, скорее, склонялись к тому, что эпиорнисовые были активны в течение дня.

Исследование было опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society B, кратко о результатах работы сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.