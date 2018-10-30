Американский зонд побил рекорд приближения к Солнцу

Американская автоматическая станция имени Юджина Паркера побила рекорд приближения к Солнцу, установленный космическими аппаратами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства ( NASA ).

На сколько именно зонд Паркера обошел державшийся 42 года рекорд, установленный 17 апреля 1976 года германо-американским зондом Helios 2, не уточняется. Helios 2 подлетал к звезде на расстояние 43,4 млн км.

NASA, впрочем, подчеркивает, что теперь аппарат Юджина Паркера будет подлетать к Солнцу в ходе своей рассчитанной на семь лет миссии все ближе и ближе.

Планируется, что в 2024 году зонд приблизится к Солнцу на расстояние около 5 млн км. Это означает, что он будет находиться в пределах короны Солнца, то есть внешних слоев его атмосферы, где температура может достигать 500 тыс. кельвинов (около 500 тыс. градусов Цельсия) и даже нескольких миллионов кельвинов.

По замыслу американских ученых, в период по июнь 2025 года зонд совершит 24 витка по орбите вокруг Солнца, разгоняясь до скорости 724 тыс. км в час. На каждый такой виток у него будет уходить 88 дней.

На борту аппарата размером с небольшой автомобиль и стоимостью порядка $1,5 млрд размещено четыре комплекта научных инструментов. При помощи этой аппаратуры специалисты рассчитывают, в частности, осуществить различные измерения солнечной радиации. Наряду с этим станция должна будет передать фотоснимки, которые станут первыми, сделанными в пределах солнечной короны. Оборудование зонда защищено оболочкой из углепластика толщиной 11,43 см, позволяющей выдержать температуру до примерно 1,4 тыс. градусов Цельсия.

NASA обещает, что миссия произведет революцию в представлении человека о процессах, протекающих на Солнце.