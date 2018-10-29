Зачем США выбросили в космос тонны медных иголок

Проект «Вестфорд»: зачем американцы выбросили в космос несколько тонн медных иголок

Прошло больше полувека с момента запуска проекта «Вестфорд», но до сих пор идут дискуссии — что это было? Часть исследователей считает, что речь идёт о чистом научном эксперименте, другие уверены — не обошлось без военных.

Полмиллиарда медных иголок на орбите

В пятидесятые годы США активно исследовали ионосферу Земли, в том числе — в интересах развития радиосвязи. Выход человечества в космос дал новые возможности, чем учёные и воспользовались.

В Массачусетском технологическом институте решили создать орбитальное кольцо вокруг Земли, для усиления радиоволн. Кольцо невозможно было собрать на орбите — не было технологических возможностей. И родилось решение — запустить в космос 480 млн медных иголок длиной меньше 2 см и диаметром около 20 микрон. Проект назвали «Вестфорд».

Каждая иголка являлась дипольной антенной, принимающей сигнал с Земли для передачи соседним антеннам, что в целом усиливало сигнал. Своего рода альтернатива спутниковой группировки. На полярную орбиту иголки вывели системой «Атлас-Аджена». Первый старт состоялся в октябре 1961 году, последний — в 1963-м всего прошло 4 старта. На высоте 3,5–3,8 тыс. км было создано торообразное облако вокруг планеты толщиной около 30 км.

Успешный радиосеанс прошёл уже спустя четыре дня после размещения иголок в околоземном пространстве, связали Калифорнию и Массачусетс.

Пентагон в космосе

Часть исследователей уверена — проект осуществлялся на деньги и в интересах Пентагона. Радиосвязь в те времена осуществлялась либо по подводным кабелям, либо через ионосферу. В случае войны, особенно ядерной, первые будут повреждены или уничтожены, а ионосфера подвергнется воздействию различных излучений, что ухудшит радиосвязь. А ведь нужно координировать действия войск и отдавать приказы. Через пару десятилетий решением задачи станет создание агентством DARPA прообраза Интернета, пока же решили исходить из существующих технологий и усилить проводящие возможности ионосферы посредством кольца из медных иголок.

Космический мусор

По расчётам, иголки на орбите должны были продержаться порядка 10 лет. В семидесятые они начали падать на Землю, не сгорая в плотных слоях атмосферы. Сначала решили их найти и исследовать. Однако расчёты показали, что плотность в полярных снегах — 5 иголок на километр, и от идеи отказались.

На планету вернулись далеко не все иголки. Существенная часть осталась на орбите, фактически положив начало накоплению космического мусора.