Зачем США выбросили в космос тонны медных иголок

Прошло больше полувека с момента запуска проекта «Вестфорд», но до сих пор идут дискуссии — что это было? Часть исследователей считает, что речь идёт о чистом научном эксперименте, другие уверены — не обошлось без военных.
Полмиллиарда медных иголок на орбите
В пятидесятые годы США активно исследовали ионосферу Земли, в том числе — в интересах развития радиосвязи. Выход человечества в космос дал новые возможности, чем учёные и воспользовались.
В Массачусетском технологическом институте решили создать орбитальное кольцо вокруг Земли, для усиления радиоволн. Кольцо невозможно было собрать на орбите — не было технологических возможностей. И родилось решение — запустить в космос 480 млн медных иголок длиной меньше 2 см и диаметром около 20 микрон. Проект назвали «Вестфорд».
Каждая иголка являлась дипольной антенной, принимающей сигнал с Земли для передачи соседним антеннам, что в целом усиливало сигнал. Своего рода альтернатива спутниковой группировки. На полярную орбиту иголки вывели системой «Атлас-Аджена». Первый старт состоялся в октябре 1961 году, последний — в 1963-м всего прошло 4 старта. На высоте 3,5–3,8 тыс. км было создано торообразное облако вокруг планеты толщиной около 30 км.
Успешный радиосеанс прошёл уже спустя четыре дня после размещения иголок в околоземном пространстве, связали Калифорнию и Массачусетс.
Пентагон в космосе
Часть исследователей уверена — проект осуществлялся на деньги и в интересах Пентагона. Радиосвязь в те времена осуществлялась либо по подводным кабелям, либо через ионосферу. В случае войны, особенно ядерной, первые будут повреждены или уничтожены, а ионосфера подвергнется воздействию различных излучений, что ухудшит радиосвязь. А ведь нужно координировать действия войск и отдавать приказы. Через пару десятилетий решением задачи станет создание агентством DARPA прообраза Интернета, пока же решили исходить из существующих технологий и усилить проводящие возможности ионосферы посредством кольца из медных иголок.
Космический мусор
По расчётам, иголки на орбите должны были продержаться порядка 10 лет. В семидесятые они начали падать на Землю, не сгорая в плотных слоях атмосферы. Сначала решили их найти и исследовать. Однако расчёты показали, что плотность в полярных снегах — 5 иголок на километр, и от идеи отказались.
На планету вернулись далеко не все иголки. Существенная часть осталась на орбите, фактически положив начало накоплению космического мусора.
Уже во время эксперимента СССР протестовал именно против засорения ближнего космоса. «Правда» напечатала статью «США засоряют космос». ТАСС заявило: «американская военщина полностью игнорирует те опасные последствия, которые могут возникнуть для человечества в связи с засорением околоземного пространства в результате таких экспериментов». Даже в 2016 году можно было отследить 38 скоплений иголок.